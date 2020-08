Une brève histoire de Microsoft Windows à travers les âges

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec Windows 95 à 25 ans, nous revenons sur lhistoire complète de Microsoft Windows.

Mais Windows na pas toujours été connu sous le nom de Windows. Si une rose portant un autre nom avait eu une odeur aussi douce, nous utiliserions tous Interlace Manager chaque fois que nous allumions nos ordinateurs. Cest ainsi que tout a commencé pour le projet de Microsoft en 1981 lorsque ce qui est devenu Windows a été développé pour la première fois.

Heureusement, au moment de la sortie de Windows 1.0 en 1985, une âme intelligente pensait quun nom légèrement plus axé sur le consommateur serait peut-être mieux. Ils avaient raison. Et le reste, comme on dit, cest de lhistoire.

Windows 1.0 (1985)

Au départ, Windows nétait guère plus quun module complémentaire denvironnement dexploitation pour DOS. MS DOS Executive était un autre de ses noms qui a été laissé de côté, mais il a décrit plus précisément lajout dinterface graphique conviviale à linformatique.

Microsoft avait travaillé sur les premiers ordinateurs Apple - avant les Mac - sur leurs accessoires de bureau et une grande partie du look Windows était sous licence dApple. Il ne pouvait y avoir aucun chevauchement des fenêtres, donc la mosaïque était utilisée pour les mettre côte à côte à la place, et il ny avait pas non plus de poubelle, comme implémenté dans le système dexploitation Apple.

Malgré lajout de certains visages familiers sous la forme de Calculatrice, Calendrier, Cardfile, Visionneuse de Presse-papiers, Horloge, Panneau de configuration, Bloc-notes, Paint, Reversi, Terminal et le prédécesseur de Word, Écrire, le système na pas été très populaire.

Windows 2.0 (1987)

Deux ans plus tard, la deuxième itération portait essentiellement sur des améliorations de la gestion de la mémoire et de linterface elle-même; deux des domaines les plus importants de tout système dexploitation.

Windows 2.0 a ouvert la mémoire paginée pour les programmes à utiliser, qui était normalement enregistrée pour lexécution de périphériques. Cela signifiait une plus grande capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et cela a commencé à ressembler davantage à la vraie image avec Microsoft insérant des fenêtres se chevauchant dans la conception.

Le système a introduit de nouveaux raccourcis clavier et les désormais célèbres applications Excel et Word. Le véritable coup de pouce pour le système dexploitation était que le logiciel de publication assistée par ordinateur extrêmement populaire Aldus PageMaker (plus tard succédé par Adobe InDesign) a été publié dans une variante Windows.

Ce fut le premier logiciel tiers majeur à venir à la fois sous Windows et Mac et cest le moment que de nombreux historiens annoncent comme le tournant pour Microsoft. Le système était maintenant, à un certain niveau, égal à celui dApple.

Windows 3.0, 3.1 et 3.11 (1990)

Windows 3.0 a été le premier succès de Microsoft au sens commercial. La société avait réécrit les opérations critiques en assemblage plutôt quen C, les rendant plus légères et plus rapides et lintroduction de la mémoire virtuelle et des cartes VGA signifiait une plate-forme plus efficace, plus puissante et plus graphique.

La mémoire virtuelle était capable de tromper les applications en leur faisant croire quelles utilisaient de grands blocs despace dadressage alors quils étaient en fait fragmentés et souvent déversés sur le disque de stockage plutôt que dutiliser simplement la RAM.

Cela signifiait que Windows pouvait exécuter avec succès plus de programmes à la fois. Le système était également flexible en même temps, ce qui signifie que si vous préférez offrir aux applications la protection de leur exécution en un seul bloc, vous pouvez également attribuer automatiquement un espace spécifique à cela.

Windows 3.0 sest vendu à 2 millions dexemplaires au cours de ses six premiers mois, passant à 10 millions au cours des 18 prochains.

3.1 a été publié en réaction au logiciel du système dexploitation OS / 2 2.0 dIBM qui avait initialement été une coentreprise avec Microsoft. Il contenait les mêmes corrections de bogues et support multimédia. Au moment de la sortie de la version 3.11, Microsoft sétait assuré davoir repoussé la menace dIBM et que Windows était passé au 32 bits.



Au cours de la même période, Microsoft avait ajouté de plus en plus de fonctionnalités de type Mac OS à son système dexploitation jusquà ce que lancien employeur poursuive la société sous 189 chefs daccusation concernant le "look and feel" dApple de Windows. Parmi ceux-ci, 179 ont été rejetés et les 10 derniers ont été considérés comme des idées tout simplement non protégées par le droit dauteur.

Windows 95 (1995)

10 ans après le lancement de la version initiale de Windows et il était temps pour un lifting sérieux.

Windows 95, à lorigine nom de code Chicago, a vu un changement important dans linterface utilisateur avec le menu Démarrer et la barre des tâches, ainsi que des améliorations impressionnantes sous le capot.

Il a introduit le multitâche préventif dans le système dexploitation, ce qui était un moyen de garantir que chaque application obtienne une bonne partie du processeur pendant quelle essaie de sexécuter. Cest possible grâce à un mécanisme dinterruption qui peut suspendre les applications déjà en cours dexécution et ordonner leurs demandes de ressources énergétiques. Chaque programme 32 bits a maintenant également un espace dadressage séparé, ce qui signifie quun seul mauvais programme ne ferait pas tomber le système entier en panne. Grâce à ces deux avancées, Windows était désormais beaucoup plus stable quauparavant.



Le grand ajout de la part de lutilisateur était Plug and Play, qui a rendu les chasses de pilotes précédentes beaucoup moins importantes, ainsi que de nombreux CD-ROM livrés avec divers morceaux de kit de périphériques. Le système a permis la détection et linstallation automatiques du matériel avec beaucoup moins de faff que jamais auparavant sur les PC.

Les noms de fichiers pouvaient désormais contenir jusquà 250 caractères et la RAM prise en charge sur Windows 95 atteignait 512 Mo avec un effet virtuel de 2 Go. DOS a été à peu près complètement contourné et maintenant simplement utilisé comme périphérique de chargement de démarrage.

Windows 98 (1998)

Malgré une meilleure prise en charge du système de fichiers FAT-32, de nouveaux pilotes matériels et des allocations pour les partitions de disque de plus de 2 Go, Windows 98 a été fortement critiqué pour sa lenteur et son manque de fiabilité par rapport à la version précédente.

La plupart des problèmes ont été résolus par la deuxième édition (Windows 98 SE) un an plus tard, mais il y avait une autre controverse dans linterface utilisateur avec lintégration dInternet Explorer dans la conception et dans Windows Explorer.

Cela a finalement conduit à laccusation que Microsoft abusait de sa position au détriment de la concurrence déclinante des navigateurs qui était Netscape Navigator (le précurseur de Mozilla Firefox). En fin de compte, laffaire a eu peu deffet sur le succès de lune ou lautre des entreprises et finalement, Windows 98 a été apprécié par les consommateurs du monde entier.

Windows ME (2000)

Windows ME - Millennium Edition - na jamais reçu beaucoup damour et doit être considéré comme un échec.

Le système dexploitation du début du siècle était plus un palliatif quautre chose alors que des plans étaient en cours pour fusionner la ligne commerciale Windows, Windows NT, avec le flux grand public (cela sest produit avec Windows XP).

Essentiellement, ME avait le même noyau que Windows 98 mais a adopté de nombreuses fonctionnalités du dernier venu de la gamme NT - le très populaire Windows 2000.

Il avait amélioré les capacités multimédia et Internet avec lintroduction de Windows Movie Maker ainsi que Universal Plug and Play qui permettait une approche beaucoup plus transparente et automatique pour la connexion des périphériques réseau.

Vous ne pouviez plus démarrer le système dexploitation sous DOS et cétait la dernière version à ne pas inclure le système dactivation de produit en ligne.

ME a été fustigé pour son instabilité (malheureusement vrai) et a souvent été mentionné avec des acronymes alternatifs comme Mistake Edition. Peut-être que son seul moment au soleil a été lintroduction de la restauration du système qui existe encore aujourdhui.

Windows XP (2001)

Baptisé Whistler, Windows XP était sans doute la meilleure version de Windows à ce jour malgré son aspect diviseur.

Il a unifié les produits Windows professionnels et grand public de Microsoft, ce qui signifie que la version grand public avait une meilleure sécurité et stabilité.

La nouvelle approche dun système dexploitation avec plusieurs variantes a été ajoutée, cest pourquoi nous avons obtenu Windows XP Édition familiale et Windows XP Professionnel. Il avait un tas de nouvelles fonctionnalités ajoutées dans lénorme mise à jour du Service Pack 2, et il est devenu le système dexploitation Windows le plus durable, vendu de 2001 à 2007.

Windows Vista (2006)

Par rapport à XP, Vista a été un échec. Il est devenu lun des systèmes dexploitation les plus controversés de Microsoft. Dabord disponible pour les entreprises, le logiciel (nom de code Longhorn) a finalement été donné au public début 2007 avec une toute nouvelle interface utilisateur, il a en effet obtenu des critiques très sévères.

En plus dintroduire le look Windows Aero avec ses conceptions plus esthétiques (mais les exigences de la carte graphique assoiffée), Vista a également mis laccent sur la sécurité, bien que le contrôle de compte dutilisateur - ces fenêtres contextuelles que vous obtenez lorsque vous installez des choses - irritait les utilisateurs. Cependant, lUAC est toujours avec nous aujourdhui, bien que de manière plus décontractée.

Malgré tous les problèmes, Vista a toujours dépassé XP dans son premier mois équivalent avec 20 millions dexemplaires sortant des étagères. Cependant, dans une enquête auprès des entreprises, seuls 8% étaient satisfaits du produit, contre 41% qui étaient satisfaits de XP. Il y a eu des rapports de nombreux utilisateurs rétrogradant à Windows XP, mais un groupe qui était satisfait était des joueurs. Vista incluait DirectX 10 qui leur offrait un plaisir graphique encore meilleur que jamais.

Windows 7 (2009)

Curieusement, la 8e version grand public du système dexploitation Microsoft, Windows 7 était vraiment très similaire à Visat mais avec beaucoup de raffinements alors que le matériel était maintenant capable de lexécuter beaucoup plus efficacement.

Il a été nommé à la fois Blackcomb et Vienna et canne dans les versions 32 bits et 64 bits. Il offrait un temps de démarrage beaucoup plus rapide, de meilleures options de gestion de lalimentation pour les utilisateurs dordinateurs portables et comportait également le multi-touch. Cétait si bon que cela gênait Windows 8. En parlant de ça ...

Windows 8 (2012)

Windows 8 a été introduit quelques années seulement après la sortie de Windows 7 et dire quil a apporté un certain nombre de nouvelles modifications graphiques et dinterface utilisateur est un euphémisme. Le problème était que ce nétait tout simplement pas si intuitif, Microsoft a fait un mauvais travail en communiquant les changements.

Cette nouvelle version était axée sur les appareils à écran tactile et a été conçue à cette fin avec un nouveau système dinterface utilisateur qui a laissé beaucoup de gens confus et frustrés. Alors que de nombreux PC sont désormais dotés de fonctionnalités tactiles, ce nétait pas nécessairement le cas en 2012.

Les applications étaient également un gros problème dans ce système dexploitation et Microsoft tenait à pousser Windows Store pour les télécharger ainsi que pour lachat de nouveaux logiciels. Il est juste de dire que Microsoft a eu un succès mitigé ici.

Bien que les plaintes concernant Windows 8 soient déroutantes, plus de 60 millions dexemplaires sétaient vendus en janvier 2013. Cependant, cest en partie parce que la première version a reçu une mise à niveau ...

Windows 8.1 (2013)

À la fin de 2013, Microsoft a lancé Windows 8.1 - une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 8 qui visait à résoudre de nombreux problèmes dont les gens se plaignaient à lépoque.

Cela impliquait des ajustements à la conception de linterface utilisateur - surtout en ramenant le bouton Démarrer classique.

Dautres améliorations comprenaient lamélioration de diverses applications, des modifications de lécran de démarrage et diverses améliorations de la convivialité et de la conception générale. Il était bien meilleur pour une utilisation sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau traditionnels que Windows 8 standard.

Windows 8.1 a été reçu avec beaucoup plus déloges et généralement apprécié par la plupart. Il a également été allégé, permettant à Windows dêtre installé sur des ordinateurs avec des spécifications inférieures, y compris aussi peu que 1 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Windows 10 (2015)

Windows 10 est venu dans les jours brumeux de 2015. Cette version de Windows était, à lépoque, une mise à niveau gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 et en tant que tel un choix judicieux pour presque tout le monde. La configuration système requise était fondamentalement la même que pour Windows 7.

Là où Windows 8 met laccent sur lexpérience de linterface tactile de la tablette, Windows 10 remet le bureau au centre de la scène, même sil reste un mode tablette qui peut être automatiquement basculé.

Windows 10 a essentiellement restauré la conception éprouvée du système dexploitation tout en lui insufflant une nouvelle vie avec un design frais, propre et moderne.

La prise en charge de la connexion par empreinte digitale et par reconnaissance faciale est également apparue, ce qui permet des expériences de connexion beaucoup plus conviviales sur les tablettes et les appareils mobiles.

Avec Windows 10, Microsoft a également changé la façon dont le système dexploitation obtenait ses mises à jour - à tel point que les correctifs, les pilotes et plus encore sont téléchargés et installés automatiquement sans que les utilisateurs aient besoin dêtre impliqués.

Les mises à jour régulières des fonctionnalités de la société signifient que le système dexploitation saméliore constamment - il reçoit actuellement deux mises à jour majeures par an et, en tant que tel, Microsoft na pas ressenti le besoin de publier une toute nouvelle version au cours des cinq dernières années.

Écrit par Adrian Willings et Dan Grabham.