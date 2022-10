Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft Office existe depuis trois décennies, mais il est en train de disparaître pour la plupart des gens. Dites bonjour à Microsoft 365.

Si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il devrait. Microsoft a commencé à rebaptiser son produit Office 365 en Microsoft 365 il y a quelques années et s'attaque maintenant au nom d'Office auquel nous sommes tous si habitués.

"Dans les mois à venir, Office.com, l'application mobile Office et l'application Office pour Windows deviendront l'application Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités", explique Microsoft dans une nouvelle FAQ sur l'ensemble du processus. Le calendrier n'est pas encore gravé dans la pierre, du moins pas publiquement, mais nous savons qu'un nouvel Office.com commencera à être déployé en novembre 2022. Par la suite, les nouvelles applications Office pour Windows et les téléphones portables seront lancées en janvier 2023, avec les nouvelles icônes et les nouveaux looks qui les accompagnent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Microsoft affirme qu'il n'y aura aucun changement dans le fonctionnement des comptes ou des produits de chacun, et que Microsoft 365 comprendra "Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, et bien plus encore".

En ce qui concerne l'application Microsoft 365, Microsoft indique que les utilisateurs peuvent s'attendre à un flux qui inclura du contenu basé sur les personnes avec lesquelles ils travaillent et ce qu'ils font réellement au sein d'une organisation - donc attendez-vous à ce que les réunions et autres apparaissent là, au moins.

Si Office devient Microsoft 365, cela ne signifie pas pour autant que la marque disparaît complètement. The Verge note que Microsoft va continuer à vendre des produits de la marque Microsoft Office aux consommateurs et aux entreprises dans le cadre des plans Office 2021 et Office LTSC.

Écrit par Oliver Haslam.