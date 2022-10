Apple Music, Apple TV et les photos iCloud arrivent sur votre PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft a confirmé que certaines des plus grandes applications et certains des plus grands services d'Apple seront disponibles sous Windows pour la première fois, notamment Apple Music et Apple TV.

Les nouvelles applications Apple Music et Apple TV feront leurs débuts sur le Microsoft Store l'année prochaine, même si l'on nous dit que les premières versions bêta des deux applications seront disponibles plus tôt que cela. Grâce à ces applications, les utilisateurs de PC Windows n'auront plus besoin d'utiliser iTunes pour écouter de la musique, tout en s'assurant que toutes les fonctionnalités d'Apple Music sont disponibles.

L'arrivée d'une nouvelle application Apple TV est peut-être le plus gros ajout des deux. Actuellement, quiconque veut regarder du contenu Apple TV+ doit se rendre sur un site web et le regarder via un navigateur, mais plus maintenant. Ou, du moins, pas au lancement de l'application.

En plus de ces deux applications, Microsoft a également confirmé que la prise en charge d'iCloud allait arriver dans son application Photos sur Windows 11. La nouvelle intégration d'iCloud permettra aux utilisateurs d'afficher et de modifier les photos de leur photothèque iCloud à partir de l'application Photos, ce qui est actuellement impossible. On nous dit que cette intégration sera disponible dans les prochains mois.

Tous ces changements sont très importants pour les personnes qui passent d'un appareil Apple à un appareil Windows. Désormais, les personnes possédant un iPhone pourront voir toutes leurs photos sur leur PC Windows sans avoir à passer par des obstacles, ce qui constitue une grande amélioration. Il en va de même pour les auditeurs d'Apple Music qui ont dû se contenter d'iTunes ces dernières années.

Écrit par Oliver Haslam.