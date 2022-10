Microsoft ajoute DALL-E 2 dans une application de conception graphique pour Microsoft 365

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de l 'événement d'automne de Microsoft, la société a révélé une nouvelle application de conception graphique qui utilise DALL-E 2 pour aider les utilisateurs à créer des images avec l'IA.

L'application, dont le nom n'est pas original, Microsoft Designer, sera disponible via Microsoft 365 et utilise à la fois Microsoft AI et DALL-E 2 pour aider les créatifs à gagner du temps et à améliorer les résultats de leur travail.

Microsoft affirme que cette application permettra aux gens de créer du contenu quel que soit leur niveau d'expertise. Naturellement, comme les images sont créées par l'intelligence artificielle, cela signifie que vous pouvez créer des images uniques automatiquement et les faire créer juste pour vous.

À long terme, il est également prévu d'intégrer ces outils de création dans Microsoft Edge et Bing. Cela devrait avoir des implications intéressantes pour l'avenir de la création d'images.

Google n'était pas encore prêt à donner au public l'accès à son Imagen AI, mais Microsoft s'apprête à donner à tout le monde un accès facile aux outils d'IA. Cela pourrait être controversé dans un monde où de nombreux créatifs s'inquiètent de l'avenir de leur travail lorsque les utilisateurs peuvent commencer à utiliser l'IA pour générer des images et autres.

Écrit par Adrian Willings.