Comment diviser l'écran dans Windows et être plus productif

(Pocket-lint) - Windows propose de nombreux moyens d'améliorer votre productivité et des astuces simples pour vous faciliter la vie. L'une d'elles est l'écran partagé, qui vous permet de garder Windows côte à côte et de passer facilement d'une application à l'autre, d'un navigateur à l'autre, etc.

Ces outils sont bien plus nombreux que vous ne le pensez, notamment les options de bureau multiple, les agencements Snap et les regroupements d'applications.

Restez avec nous pour découvrir les différentes options d'écran partagé et comment les utiliser.

Comment séparer des applications dans Windows

Windows 10 et Windows 11 offrent tous deux la possibilité d'"accrocher" des applications, ce qui revient à les faire coller à une partie de l'écran et à les adapter automatiquement à une certaine taille, de sorte que vous pouvez ensuite accrocher d'autres applications dans différentes positions et créer une disposition côte à côte en écran partagé.

C'est remarquablement facile à faire et très intuitif une fois que vous avez compris le principe :

Placez votre curseur sur le bord supérieur de la première application que vous souhaitez déplacer. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bord et maintenez-le enfoncé. Faites glisser l'application sur le côté de votre écran, c'est-à-dire vers le bord du moniteur. Vous devriez alors voir un contour opaque qui remplit l'écran derrière l'application. Relâchez le bouton de la souris.

Cette action devrait avoir fixé l'application sur un côté de votre écran. Vous pouvez ensuite faire glisser une autre application de l'autre côté de l'écran de la même manière, ce qui la fixera de l'autre côté, de sorte que les deux applications soient côte à côte dans une vue en écran partagé.

Si, en faisant cela, vous constatez que l'application que vous avez fait glisser a rétréci d'un quart de sa taille normale, félicitations, vous avez découvert un autre moyen de diviser l'écran. Si vous voulez avoir quatre applications, une dans chaque coin, suivez les étapes suivantes :

Placez votre curseur sur le bord supérieur de la première application que vous souhaitez accrocher. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et faites-la glisser vers le coin supérieur droit de votre écran. Relâchez le bouton et une vue de vos autres applications ouvertes apparaîtra. Cliquez sur l'autre application que vous voulez faire apparaître en dessous d'elle. Regardez-la apparaître. Répétez ce processus avec les autres applications sur le côté gauche de l'écran.

Si vous voulez éviter cela, faites glisser l'application vers le milieu de l'écran.

Comment redimensionner les fenêtres en écran partagé

Lorsque vous avez placé des fenêtres dans une vue en écran partagé, il est possible de les redimensionner. Il se peut que vous souhaitiez qu'une fenêtre soit plus grande que l'autre. C'est également facile à faire.

Avec les applications côte à côte, placez votre curseur au milieu et vous verrez apparaître l'icône de redimensionnement. Cliquez dessus et faites-la glisser dans l'une ou l'autre direction. Cela réduira une fenêtre et agrandira l'autre. Faites de même jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la taille de chaque fenêtre.

Capture rapide avec les raccourcis

Grâce aux raccourcis clavier de Windows, il est encore plus facile d'accrocher rapidement des applications et de créer une vue en écran partagé.

Suivez les étapes suivantes pour capturer rapidement des applications :

Rendez une application "active" en cliquant dessus. Appuyez ensuite sur la touche Windows de votre clavier et maintenez-la enfoncée, puis utilisez les flèches gauche ou droite pour la déplacer vers la gauche ou la droite. Cliquez sur une deuxième application et répétez le processus avec la flèche opposée pour la déplacer dans l'autre sens.

D'autres raccourcis sont utiles ici :

La touche Windows + D réduit toutes les applications en cours d'affichage.

La touche Windows + la flèche vers le haut maximise l'application active actuelle.

Touche Windows + flèche vers le bas réduit l'application active.

Si vous avez une configuration à deux ou trois écrans, vous pouvez continuer à appuyer sur la touche Win + flèche gauche/droite pour déplacer une application sur chaque écran jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne position.

Comment utiliser les mises en page instantanées dans Windows 11

Avec Windows 11, Microsoft a rendu encore plus facile le multitâche et l'écran partagé avec différentes fenêtres.

Snap Layouts est une fonctionnalité spéciale qui rend le processus encore plus facile :

Appuyez sur la touche Windows + Z de votre clavier Une fenêtre apparaît avec différentes options de mise en page Cliquez sur celle qui vous plaît et sélectionnez l'endroit où vous souhaitez que l'application actuelle apparaisse sur votre écran. Cliquez ensuite sur l'application suivante pour la placer à l'endroit suivant. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les applications soient réparties sur l'écran comme vous le souhaitez.

Vous disposez ainsi de plusieurs options pour la taille et la position de vos applications. Qu'il s'agisse de deux apps côte à côte ou d'une grande app avec deux petites.

Groupes Snap optimisés

Avec Windows 11, vous bénéficiez également de ce que l'on appelle les groupes Snap. Windows reconnaît que vous avez utilisé deux applications (ou plus) côte à côte et les regroupe intelligemment.

Si vous survolez l'application concernée dans la barre des tâches (par exemple, Edge dans la capture d'écran ci-dessus), vous verrez apparaître des icônes avec l'application séparée en option pour la maximiser (l'amener au premier plan) seule ou pour l'amener au premier plan en tant que groupe.

C'est pratique car si vous travaillez sur deux applications en écran partagé et que vous devez cliquer sur une autre application pendant quelques minutes pour une raison ou une autre, mais que vous voulez ensuite revenir au groupe, vous pouvez le faire facilement. Cela signifie que vous n'avez pas à cliquer à nouveau sur deux applications individuellement, mais que vous pouvez simplement ramener le groupe d'applications au premier plan.

