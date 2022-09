Comment libérer de l'espace disque sous Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous manquez d'espace de stockage sur votre ordinateur Windows, il existe plusieurs façons de faire le ménage pour libérer de l'espace.

Évidemment, vous pouvez toujours acheter un disque supplémentaire pour ajouter de l'espace, mais si ce n'est pas une option, il y a d'autres choses que vous pouvez faire.

Commencez par le nettoyage du disque

Windows dispose d'un outil intégré appelé Nettoyage de disque. Vous pouvez utiliser cet outil pour supprimer les fichiers que vous avez téléchargés, les rapports d'erreur temporaires, les fichiers Internet temporaires, etc.

Pour utiliser le Nettoyage de disque, suivez ces étapes :

Ouvrez le menu Démarrer en cliquant sur le bouton Démarrer ou sur la touche Windows de votre clavier. Tapez Disk Cleanup pour rechercher l'outil. Sélectionnez le lecteur que vous voulez nettoyer et cliquez sur ok. Sélectionnez les fichiers que vous voulez supprimer et cliquez sur OK. Répétez le processus et sélectionnez "nettoyer les fichiers système" en bas de la page. Sélectionnez les autres fichiers à supprimer et cliquez sur OK

Le nettoyage des fichiers système permet de supprimer les fichiers de mise à jour de Windows, les fichiers Microsoft Defender, les journaux de mise à niveau, etc.

Videz votre corbeille

Si vous avez supprimé des fichiers de votre ordinateur dans le but de libérer de l'espace, vous avez peut-être négligé la corbeille.

Lorsque vous supprimez des fichiers dans Windows, ils ne sont pas entièrement supprimés mais placés dans votre corbeille. C'est idéal si vous avez besoin de récupérer les fichiers que vous avez accidentellement supprimés, mais les fichiers dans votre corbeille prennent toujours de l'espace sur votre machine. Il se peut que la corbeille soit remplie de fichiers volumineux qui continuent à encombrer votre ordinateur, même si vous pensiez vous en être débarrassé.

Pour vider votre corbeille, faites un clic droit dessus et cliquez sur "Vider la corbeille".

Si vous voulez être un peu plus prudent, faites un clic droit sur la corbeille et cliquez sur ouvrir. Vous pourrez alors voir tous les fichiers que vous avez supprimés précédemment et vérifier que vous êtes satisfait avant de les supprimer définitivement.

Modifiez les paramètres de votre corbeille

Une fois que vous avez vidé la corbeille, il peut être utile de modifier les paramètres de la corbeille. Par défaut, Windows réserve une certaine quantité d'espace pour les fichiers dans la corbeille. Lorsque vous atteignez l'espace maximal, Windows commence à supprimer les anciens fichiers de la corbeille.

Il est possible d'ajuster la quantité d'espace que la corbeille est capable de contenir et donc d'empêcher qu'elle n'encombre votre disque à l'avenir.

Pour ce faire, procédez comme suit

Trouvez la corbeille sur votre bureau Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la corbeille et cliquez sur Propriétés. Sélectionnez une taille maximale pour la corbeille (si elle est plus petite, elle stockera moins de données avant d'être entièrement supprimée). Ou cliquez sur "Ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille. Supprimez les fichiers immédiatement après leur suppression". Cliquez sur ok

Évidemment, ce déplacement peut signifier que vous n'avez aucun moyen de récupérer les fichiers lorsque vous les supprimez. Soyez donc prudent avec ces paramètres.

Supprimez les applications inutilisées

Si vous utilisez votre machine Windows depuis un certain temps, il est fort probable que vous ayez installé de nombreux programmes, dont certains ne sont probablement plus nécessaires. Il se peut que vous trouviez des applications que vous n'utilisez pas régulièrement, que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps ou qui prennent tellement de place qu'elles doivent disparaître.

Pour libérer de l'espace sur votre ordinateur Windows, vous pouvez désinstaller des applications et des programmes. Pour ce faire, procédez comme suit :

Ouvrez le menu Démarrer en cliquant sur le bouton Démarrer ou sur la touche Windows de votre clavier. Tapez Ajouter ou supprimer des programmes Cliquez pour ouvrir l'application Vous pouvez les filtrer par taille ou par date d'installation pour savoir lesquelles supprimer. Cliquez sur les trois points sur tout ce dont vous n'avez pas besoin. Cliquez sur Désinstaller et suivez les instructions qui s'affichent. Répétez le processus pour tout ce dont vous n'avez pas besoin.

Déplacez les fichiers vers un disque externe

Une alternative à la suppression des fichiers est de les déplacer vers un autre disque. C'est peut-être un peu évident, mais vous pouvez utiliser un disque SSD externe pour sauvegarder les fichiers et les supprimer de votre machine Windows.

Cela nécessite un achat supplémentaire, mais il est de toute façon utile de sauvegarder les fichiers et le stockage peut être préférable à la suppression.

Pour la plupart des disques de ce type, il vous suffit de connecter le disque à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis de déplacer les fichiers que vous souhaitez conserver de votre machine Windows vers le disque externe.

Branchez le disque sur votre PC Ouvrez l'Explorateur de fichiers Trouvez les fichiers que vous voulez déplacer Cliquez sur CTRL+X pour couper les fichiers. Ouvrez le lecteur externe dans l'Explorateur Windows Appuyez sur CTRL+V pour coller les fichiers sur le lecteur externe.

Une autre solution consiste à faire glisser les fichiers d'un lecteur à l'autre, les deux emplacements étant ouverts dans des instances différentes du gestionnaire de fichiers.

Écrit par Adrian Willings.