Quelles sont les nouveautés de la mise à jour Windows 11 2022 ?

(Pocket-lint) - Microsoft déploie une importante mise à jour de Windows 11 qui comprend un certain nombre de changements destinés à améliorer encore le système d'exploitation.

Avec ces changements, la société affirme qu'elle rend Windows 11 encore plus facile et plus sûr à utiliser, en ajoutant des outils pour aider les gens à être plus créatifs et productifs et bien plus encore.

Mais qu'y a-t-il de nouveau dans ces changements ? Nous sommes ici pour vous guider à travers les parties les plus significatives de la mise à jour.

Modification du menu Démarrer et des paramètres rapides

La facilité d'utilisation est un élément important de la mise à jour Windows 11 2022. Microsoft affirme avoir travaillé à l'amélioration du menu Démarrer, mais aussi à rendre la recherche plus rapide, plus précise et plus utile, ainsi qu'à la modification des Paramètres rapides et à l'ajout d'onglets à l'Explorateur de fichiers.

Tout cela dans le but de faire en sorte que Windows comprenne et anticipe vos besoins.

Plus d'options d'accessibilité

Pour rendre Windows 11 plus convivial, il faut également ajouter davantage de paramètres d'accessibilité à Windows 11.

Il s'agit notamment de sous-titres en direct générés automatiquement à partir de tout fichier audio en cours de lecture. Ces sous-titres en direct ne s'arrêtent plus lorsque vous réduisez l'application qui joue l'audio, mais apparaissent par défaut en haut de l'écran. Il est donc plus facile pour les utilisateurs de faire plusieurs tâches à la fois tout en continuant à suivre l'audio.

Pour les réunions virtuelles, les sous-titres en direct de Windows 11 peuvent également être utilisés pour transcrire la conversation. Il est ainsi plus facile de suivre la conversation et d'avoir un enregistrement de ce qui se passe.

Narrator est également mis à jour pour utiliser des voix plus naturelles grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de synthèse vocale. Ces voix reflèteront la parole naturelle et la rendront plus agréable pour ceux qui utilisent Narrator dans leur vie quotidienne.

Microsoft a déclaré qu'elle s'était également efforcée de rendre l'accès vocal plus accessible et plus convivial. Désormais, lorsque les utilisateurs utiliseront pour la première fois l'accès vocal pour contrôler leur ordinateur avec leur voix, ils seront guidés par un tutoriel interactif. Il sera également possible d'obtenir une liste complète des commandes vocales possibles en demandant "Que puis-je dire ?".

Sessions de mise au point

Cette mise à jour de Windows 11 comprend également une nouvelle expérience appelée "sessions Focus".

Lorsque vous devez vous concentrer sur ce que vous faites, vous pouvez utiliser les sessions Focus et Do No Disturb pour désactiver les interruptions dues aux notifications, aux applications clignotantes dans la barre des tâches et aux badges de la barre des tâches.

Les sessions Focus fonctionnent également avec un minuteur pour vous inciter à faire des pauses et vous aider à améliorer votre productivité.

Des mises en page instantanées améliorées

Les mises en page instantanées sont une fonctionnalité populaire de Windows 11 qui vous permet d'optimiser votre charge de travail pour le multitâche.

Désormais, Microsoft rend les dispositions Snap plus polyvalentes. Ils seront plus efficaces avec la navigation tactile et fonctionneront également très bien avec plusieurs onglets du navigateur Microsoft Edge.

Pour que vous soyez au mieux de votre forme lors des appels

Cette mise à jour de Windows 11 comprend la caméra Windows Studio et des effets audio conçus pour vous aider à être au mieux de votre forme lors des appels vidéo.

Ces effets font appel à une intelligence artificielle avancée pour éliminer les bruits de fond, vous cadrer automatiquement à l'écran, brouiller votre arrière-plan et vous aider à maintenir le contact visuel.

Ces paramètres sont disponibles dans Microsoft Teams mais apparaissent également dans l'ensemble de Windows, de sorte qu'ils peuvent être utilisés dans d'autres applications d'appel vidéo également.

Outils pour les créateurs et les joueurs

Microsoft affirme vouloir faire de Windows le meilleur endroit pour jouer à des jeux (prenez ça Xbox !), mais elle veut aussi aider les créateurs de jeux à s'exprimer facilement. C'est pourquoi Clipchamp est désormais inclus dans Windows 11 et simplifie l'édition de vidéos de jeux.

La mise à jour Windows 11 2022 apporte également des optimisations de performances pour rendre votre expérience de jeu encore plus fluide. Windows 11 aura une latence améliorée et d'autres fonctionnalités utiles comme Auto HDR, une nouvelle application de calibrage HDR et une fréquence de rafraîchissement variable sur les jeux fenêtrés également.

Bien que vous puissiez obtenir de nombreux jeux pour Windows via le Microsoft Store et GamePass, Microsoft souhaite également vous donner accès à davantage. Pour ce faire, elle étend l'aperçu de l'Amazon Appstore à d'autres régions et donne à davantage d'utilisateurs l'accès à plus de 20 000 applications et jeux Android.

La barre de jeux Xbox est mise à jour et vous verrez également une nouvelle barre de contrôle qui vous permet d'accéder aux jeux récemment joués et aux lanceurs en quelques clics ou en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette.

Onglets dans l'explorateur de fichiers

Parmi les nombreux changements apportés à Windows 11, Microsoft ajoute également des onglets et d'autres améliorations à l'explorateur de fichiers.

Vous pourrez désormais accéder rapidement à vos fichiers et dossiers les plus importants, les épingler pour un accès rapide et même voir les informations de mise à jour des fichiers partagés.

Comment obtenir la mise à jour Windows 11 2022

La mise à jour Windows 11 2022 (également connue sous le nom de Windows 11, version 22H2) sera diffusée de manière progressive. Cela permettra à Microsoft de s'assurer qu'elle est entièrement compatible et qu'il n'y a aucun problème. Il se peut donc que vous deviez attendre, mais la mise à jour sera disponible via les mises à jour Windows.

Cliquez sur le bouton de démarrage de Windows Recherchez "Paramètres de mise à jour de Windows". Cliquez pour vérifier les mises à jour

Vous pouvez également vérifier la "santé" de la mise à jour actuelle ici.

Écrit par Adrian Willings.