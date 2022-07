Comment enregistrer facilement votre écran sous Windows

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez besoin d'enregistrer une vidéo de ce que vous faites sous Windows , il existe plusieurs façons de le faire et certaines sont étonnamment faciles à réaliser.

Nous avons déjà expliqué comment capturer facilement des séquences de jeu pour les partager sur YouTube et d'autres sites, mais si vous souhaitez enregistrer des éléments autres que des séquences de jeu, c'est également possible.

Ne vous méprenez pas, bien que la barre de jeu Xbox ait le mot "jeu" dans son titre, elle peut également être utilisée pour enregistrer vos actions sous Windows. Ainsi, si vous souhaitez enregistrer une fenêtre ou une application particulière, il vous suffira de quelques clics.

Pour la plupart des utilisations, la barre de jeu Xbox est sans doute le moyen le plus simple d'enregistrer des séquences sous Windows, car elle est intégrée à Windows en standard et ne nécessite donc aucun téléchargement supplémentaire. Tant que vous utilisez Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour commencer à enregistrer.

Vous ne pouvez cependant utiliser cette méthode que pour enregistrer une fenêtre ou une application, et non le bureau entier ou tout ce qui se passe dans Windows.

Cliquez sur le programme que vous souhaitez enregistrer pour vous assurer qu'il est le point central.

Appuyez ensuite simultanément sur les touches Windows et G de votre clavier pour ouvrir la barre de jeu Xbox.

En haut à gauche, cherchez la case "capture".

Cliquez sur le bouton d'enregistrement (le cercle)

Appuyez à nouveau sur Win et G pour fermer la superposition et effectuer l'action que vous essayez d'enregistrer.

Lorsque vous avez terminé, ouvrez la barre de jeu Xbox et cliquez sur Stop.

Vous trouverez alors les séquences enregistrées dans le dossier "vidéos" de l'Explorateur Windows.

Vous pouvez également démarrer et arrêter l'enregistrement sans même ouvrir la barre de jeu Xbox. Pour ce faire, appuyez sur ALT+WIN+R pour démarrer l'enregistrement, puis sur ALT+WIN+R pour l'arrêter. Vous pouvez également appuyer sur ALT+WIN+M pour activer et désactiver votre micro pendant l'enregistrement, au cas où vous auriez besoin d'un commentaire ou d'une voix off pour la vidéo.

Les vidéos capturées de cette manière sont enregistrées au format MP4, et sont donc facilement éditables dans votre logiciel de montage vidéo préféré.

Bien que le GeForce Experience de Nvidia soit principalement destiné aux joueurs, il peut également être utilisé pour enregistrer des séquences sous Windows. Il s'agit d'un autre moyen gratuit et relativement simple d'enregistrer facilement sous Windows.

Si vous utilisez un PC de jeu avec une carte graphique Nvidia, il y a de fortes chances que GeForce Experience de Nvidia soit déjà installé. Si ce n'est pas le cas, nous pensons qu'il vaut la peine de l'installer car il permet non seulement d'enregistrer facilement des vidéos mais aussi de maintenir les pilotes de votre carte graphique à jour.

Comme pour la Xbox Game Bar, il vous suffit d'appuyer sur quelques touches pour commencer. Appuyez sur ALT+Z pour ouvrir la superposition.

Vous devrez modifier certains paramètres afin d'autoriser l'enregistrement de votre bureau. Certains paramètres de confidentialité sont déjà en place pour éviter que vous n'enregistriez accidentellement des éléments privés, vous devez donc d'abord les régler.

Pour ce faire :

Appuyez sur ALT+Z pour ouvrir la superposition.

Cliquez sur le bouton des paramètres sur le côté droit.

Faites défiler jusqu'à "contrôle de la confidentialité" et cliquez sur

Cliquez pour activer la capture du bureau

Cela vous permettra d'enregistrer votre écran dans Windows.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

Pour commencer à enregistrer l'activité de Windows, il vous suffit ensuite de cliquer sur enregistrer et de "lancer l'enregistrement". Vous pouvez également appuyer sur ALT+F9 pour lancer l'enregistrement et appuyer à nouveau sur ALT+F9 pour arrêter l'enregistrement lorsque vous avez terminé.

Lorsque vous avez terminé, vous trouverez les enregistrements dans votre dossier de vidéos dans l'Explorateur Windows.

Open Broadcast Studio (alias OBS Studio) est peut-être l'un des moyens les plus puissants d'enregistrer sur une machine Windows, un Mac ou un PC Linux. Il peut être téléchargé gratuitement et est assez simple à utiliser.

Si vous cherchez uniquement à enregistrer des séquences et rien d'autre, prenez-le. Téléchargez et installez le logiciel et lorsque vous le lancez pour la première fois, un assistant vous demande si vous souhaitez l'optimiser pour le streaming ou l'enregistrement. Choisissez l'enregistrement et suivez les instructions.

Le moyen le plus simple d'enregistrer vos actions est d'utiliser l'enregistrement de l'affichage pour saisir tout ce qui se passe sur votre écran.

En bas à gauche d'OBS Studio, vous verrez une case marquée "sources".

En bas de cette boîte, il y a une icône plus. Cliquez dessus pour ajouter une source.

Dans la liste, sélectionnez capture d'affichage, puis sélectionnez le moniteur que vous voulez capturer.

Puis cliquez sur ok

Sur le côté droit, sous les contrôles, cliquez sur "démarrer l'enregistrement".

Minimisez OBS Studio et vaquez à vos occupations.

Une fois que vous avez terminé, ouvrez à nouveau l'application et cliquez sur "arrêter l'enregistrement".

Par défaut, les enregistrements sont stockés dans C:\Users\XXXX\Videos.

Vous pouvez également utiliser des touches de raccourci pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Vous pouvez les trouver et définir vos propres raccourcis en cliquant sur Paramètres en bas à droite, puis en naviguant jusqu'à Raccourcis.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'intégralité de votre écran, vous pouvez choisir de n'enregistrer que certaines applications. Pour ce faire, répétez les étapes ci-dessus, mais au lieu de sélectionner"capture d'affichage", choisissez"capture de fenêtre", puis sélectionnez la fenêtre spécifique que vous souhaitez enregistrer dans la liste déroulante. Cela peut s'avérer utile pour éliminer les enregistrements accidentels de choses inutiles que vous devrez ensuite modifier, comme la réduction et l'agrandissement d'OBS Studio par exemple.

Dans les paramètres, vous pouvez également choisir d'ajouter votre microphone si vous avez besoin d'une voix off ou d'un commentaire pour votre vidéo.

Notez que, par défaut, les enregistrements d'OBS sont sauvegardés sous forme de fichiers MKV. Ceci est utile si OBS se plante, mais peut être pénible pour d'autres utilisations. Ne vous inquiétez pas, il est facile de convertir les fichiers MKV en MP4. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, cliquez sur "fichier" dans le menu supérieur gauche d'OBS Studio, puis sur "Enregistrements Remux". Cliquez sur les points et trouvez les fichiers que vous voulez convertir, puis cliquez sur remux. Le travail est terminé.

Écrit par Adrian Willings.