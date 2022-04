Comment essayer le service VPN gratuit dans le navigateur Microsoft Edge

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a discrètement révélé qu'elle ajoute un service de réseau privé virtuel (VPN) intégré et gratuit à son navigateur Edge. L'annonce a été repérée sur une page d'assistance de Microsoft. Appelé Edge Secure Network, Microsoft teste actuellement le service VPN alimenté par Cloudflare. Finalement, il sera mis à la disposition du public dans le cadre d'une mise à jour de sécurité.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le service VPN du navigateur Edge.

Le service Edge Secure Network, lorsqu'il est activé, devrait crypter votre trafic web. Cela signifie que les fournisseurs de services Internet ne peuvent pas collecter les informations de navigation que vous préférez garder privées. Le service VPN vous permettra de masquer votre emplacement, en vous laissant naviguer sur le Web à l'aide d'une adresse IP virtuelle. Et, oui, vous devriez pouvoir utiliser le VPN intégré du navigateur Edge pour accéder à des contenus bloqués dans votre pays (comme certaines émissions Netflix ).

Le réseau sécurisé Edge sera un service gratuit, et il comporte donc certaines restrictions. Par exemple, l'utilisation des données est limitée à 1 Go par mois, et vous devrez être connecté à un compte Microsoft pour utiliser le VPN. Microsoft a déclaré que le VPN est alimenté par Cloudflare, qui collectera les informations de support et de diagnostic du service, mais la société supprimera définitivement ces données toutes les 25 heures.

Le réseau sécurisé Edge est encore en cours de développement et n'est pas encore disponible pour une utilisation par le public. Microsoft teste actuellement un aperçu, qui devrait être déployé prochainement dans l'un des canaux Edge Insider en premier.

Vous pouvez rejoindre les canaux Edge Insider à partir d'ici. Une fois qu'il atterrit dans un canal Insider, vous pouvez essayer une première version du VPN en.. :

ouvrant Edge. Allez dans Paramètres et plus. Cliquez sur Réseau sécurisé. Vous serez alors invité à vous connecter à votre compte Microsoft ou à en créer un. Une fois que vous l'aurez fait, une icône de bouclier solide apparaîtra dans le cadre du navigateur. Cela indique que le réseau sécurisé Edge de Microsoft est maintenant activé.

Edge Secure Network se désactive lorsque vous fermez le navigateur.

Microsoft est l'un des nombreux navigateurs qui proposent un service VPN. Opera est fourni avec un service gratuit, tandis que Mozilla et Chrome proposent des services VPN payants, par exemple.

Écrit par Maggie Tillman.