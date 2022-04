Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Windows a la capacité de se connecter à votre téléphone pour passer des appels, afficher des notifications et accéder à vos photos.

La fonctionnalité a été ajoutée à Windows 10 il y a plus de trois ans sous la forme d'une application appelée Votre téléphone et est désormais intégrée au processus de configuration de Windows 11 .

Microsoft a annoncé que l'application Your Phone sera rebaptisée Phone Link et promet de rapprocher encore plus votre téléphone Android et votre PC .

Parallèlement au changement de marque, Microsoft introduit une toute nouvelle interface avec une navigation par onglets, qui garde vos notifications visibles à tout moment.

Son design a également été amélioré et est désormais plus conforme au reste de l'expérience Windows 11, avec de nouvelles icônes, illustrations et changements de palette de couleurs.

Microsoft affirme avoir apporté des améliorations significatives au processus de configuration, ce qui est très bien accueilli car il semble un peu compliqué à l'heure actuelle, obligeant les utilisateurs à saisir des adresses Web dans leur navigateur. Le nouveau processus devrait permettre une configuration "avec la facilité de scanner un code QR ".

L' application Android Your Phone Companion sera également renommée, passant désormais par Link to Windows et partageant la même icône que l'application de bureau.

Enfin, Microsoft affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec Samsung et Surface Duo pour une intégration plus approfondie avec Phone Link.

Avec ces appareils, vous pourrez lancer des applications qui s'exécutaient récemment sur votre téléphone et continuer à les utiliser sur le PC.

Si vous êtes prêt à l'essayer par vous-même, vous pouvez le faire ici .

Écrit par Luke Baker.