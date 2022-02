La première grande mise à jour de Windows 11 inclut un aperçu des applications Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft publie sa première grande mise à jour de Windows 11 - et elle inclut un aperçu public (uniquement aux États-Unis) des applications Android sur Windows 11.

Cette dernière mise à jour comprend en fait un certain nombre de nouveaux ajouts, allant des applications Notepad et Media Player repensées aux améliorations de la barre des tâches. Mais l'aperçu public des applications Android sur Windows 11 est peut-être le plus remarquable car il vous permettra d'installer des applications à partir de l'Appstore d'Amazon. C'est un plus petit nombre d'applications Android par rapport au Google Play Store, mais c'est toujours cool.

En fait, cette première version propose plus de 1 000 applications, y compris les propres applications Audible et Kindle d'Amazon ainsi que des titres tiers. Pour commencer avec l'aperçu, ouvrez et mettez à jour le Microsoft Store (cliquez sur Obtenir les mises à jour dans le Microsoft Store > Bibliothèque), puis recherchez vos titres préférés ou explorez la collection d'applications et de jeux Android de Microsoft, et téléchargez-les via l'Amazon Appstore.

Un autre changement majeur concerne la barre des tâches : l'heure et la date seront enfin disponibles sur plusieurs moniteurs. Le widget météo est également de retour et il existe une nouvelle fonctionnalité de désactivation/désactivation du son dans la barre des tâches pour les appels Microsoft Teams. Vous pouvez également partager rapidement une application ou une fenêtre spécifique directement depuis la barre des tâches lors d'un appel Microsoft Teams. En ce qui concerne ces applications Windows 11 repensées, le Bloc-notes inclut désormais l'annulation en plusieurs étapes, une interface de recherche actualisée et la prise en charge du mode sombre, tandis que l'application Media Player remplace Groove Music par un nouveau design.

Microsoft promet plus de fonctionnalités à venir pour Windows 11, en plus de la mise à jour annuelle. Il teste même des fonctionnalités expérimentales cette année, telles que des autocollants de papier peint et un mode tablette mis à jour.

Écrit par Maggie Tillman.