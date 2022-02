Microsoft Teams aura bientôt l'intégration de LinkedIn et OneDrive

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft travaille sur d'autres mises à jour pour Microsoft Teams qui incluent de nouvelles intégrations avec LinkedIn et OneDrive. La société travaille régulièrement à la mise à jour de Teams pour la rendre plus conviviale, maintenant la feuille de route de Microsoft 365 montre que plus est à venir.

L'une de ces mises à jour prévues comprend une intégration intelligente avec LinkedIn. Cela permettra aux utilisateurs de Microsoft Teams de voir le profil LinkedIn de leur collègue lors d'une conversation en tête-à-tête. Cela sera clairement utile lorsque les utilisateurs font partie d'une grande organisation et une certaine expérience sera utile pour les réunions ou la constitution d'équipes.

Cette intégration devrait ajouter un onglet LinkedIn au panneau de discussion pour obtenir des informations en un coup d'œil sur toutes les choses importantes que vous verriez normalement sur LinkedIn. LinkedIn est un produit Microsoft après tout, donc cette intégration est parfaitement logique et sera un ajout bienvenu pour beaucoup.

Parallèlement à ce changement, Microsoft travaille également sur une intégration plus étroite avec OneDrive. Si vous utilisez OneDrive pour les entreprises, vous pourrez voir vos fichiers plus facilement.

Microsoft indique que dans OneDrive, il ajoute une section "Vos équipes" qui permettra aux utilisateurs de trouver et de travailler facilement avec tous les fichiers dans Microsoft Teams. Cela sera utile lorsque vous avez partagé des fichiers dans Teams, mais que vous avez oublié où ils ont été partagés à l'origine et que vous devez les extraire à nouveau.

Ces changements sont actuellement sur la feuille de route et devraient intervenir à un moment donné en avril 2022.

Écrit par Adrian Willings.