Le Metaverse concerne essentiellement les jeux, déclare le patron de Microsoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nombreuses entreprises semblent se concentrer sur le métaverse et sur ce que cela pourrait signifier pour l'avenir d'Internet. Microsoft , naturellement, y tient beaucoup.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que le projet de l'entreprise d' acquérir Activision Blizzard était en partie motivé par le Metaverse. Cela et une motivation pour créer "le prochain Internet".

Au moment d'annoncer l'acquisition, la société a détaillé la logique qui la sous-tend :

"Cette acquisition accélérera la croissance de l'activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métaverse."

Satya Nadella, président-directeur général, a poursuivi son développement "Le jeu est la catégorie de divertissement la plus dynamique et la plus excitante sur toutes les plateformes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métavers..."

Maintenant, dans une interview avec The Financial Times , Nadella a parlé plus en détail de la vision de l'entreprise pour l'avenir :

"Le métaverse consiste essentiellement à créer des jeux... Il s'agit de pouvoir mettre des personnes, des lieux, des choses [dans] un moteur physique, puis de faire en sorte que toutes les personnes, tous les lieux et toutes les choses du moteur physique soient liés les uns aux autres. Toi et moi sera bientôt assis sur une table de salle de conférence avec nos avatars ou nos hologrammes ou même des surfaces 2D avec un son surround. Devinez quoi ? L'endroit où nous faisons cela depuis toujours... est le jeu."

"Et donc, la façon dont nous aborderons même le côté système de ce que nous allons construire pour le métaverse est, essentiellement, de démocratiser la construction de jeux... et de l'apporter à tous ceux qui veulent construire n'importe quel espace et avoir essentiellement, des gens, des lieux, [et] des choses numérisées et liées les unes aux autres par leur présence corporelle. »

"Pour moi, le simple fait d'être excellent dans la construction de jeux nous donne la permission de construire cette prochaine plate-forme, qui est essentiellement le prochain Internet..."

Il semble que le plan pour l'avenir soit intéressant. Et que c'est pour mettre "vous" dans le jeu et dans le Metaverse.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Écrit par Adrian Willings.