Microsoft pourrait bientôt vous permettre de suivre YouTubers dans Edge

(Pocket-lint) - Il semble que Microsoft travaille sur certaines mises à jour de son navigateur Edge qui incluent la possibilité de suivre YouTubers directement depuis votre navigateur.

Avec les versions Canary les plus récentes du navigateur Edge, la société a ajouté une fonctionnalité qui inclut une intégration « Web suivable ». Ce système vous permet de suivre facilement les YouTubers directement depuis votre navigateur.

Cela a été initialement repéré par Redditor Leopeva64 qui a vu qu'un nouveau bouton de suivi était apparu sur la barre d'adresse de Bing lors de la navigation sur YouTube. Cliquer sur ce bouton de suivi permet ensuite à un utilisateur de les ajouter aux collections dans Microsoft Edge . Lorsque vous avez ajouté plusieurs créateurs à votre collection, vous pourrez alors voir leurs publications récentes dans la collection.

Pour le moment, il est clairement encore aux premiers stades de développement car il n'est que dans les versions de développement Canary et ne prend pas encore en charge tous les YouTubers non plus. Il est intéressant de voir Microsoft travailler sur des outils comme celui-ci pour vous aider à trouver et à suivre facilement votre contenu préféré.

Le bouton de suivi est essentiellement un nouveau système de type RSS, mais pour suivre les YouTubers plutôt que les blogueurs ou les éditeurs. Google a également expérimenté des moyens de permettre aux utilisateurs de suivre les créateurs de contenu directement dans son navigateur. Les deux sociétés semblent déterminées à vous simplifier la tâche pour que vous puissiez facilement vous tenir au courant de vos créateurs de contenu préférés.

Il n'y a actuellement aucun mot officiel sur le moment où la nouvelle fonctionnalité pourrait être entièrement déployée au public, mais cela pourrait n'être qu'une question de temps.

Écrit par Adrian Willings.