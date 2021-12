Microsoft prend en charge le chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs de Microsoft Teams

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft déploie le chiffrement de bout en bout sur Microsoft Teams pour les appels en tête-à-tête.

La société teste lajout de cryptage à Teams depuis un certain temps depuis sa première annonce en octobre . Maintenant, loption de lactiver pour les appels individuels est en cours de déploiement et les administrateurs auront la possibilité de lactiver.

Ce cryptage signifie que les personnes qui appellent peuvent être en sécurité en sachant que leur conversation est tenue à labri des regards et des oreilles indiscrets. Lorsque ce paramètre est activé, lappel est chiffré avant dêtre envoyé et déchiffré uniquement par le destinataire prévu. Personne dautre na accès aux données dappel ou à la conversation déchiffrée - pas même Microsoft.

Toutes les données vocales et vidéo en temps réel sont cryptées, mais les deux parties doivent avoir activé le paramètre de cryptage de bout en bout.

Apple Music en vaut-il la peine ? Essayez le service de streaming dApple gratuitement pendant 3 mois Par Pocket-lint International Promotion · 15 Décembre 2021

Il convient de noter que si le cryptage de bout en bout est activé, cela désactivera les autres fonctionnalités généralement disponibles. Des fonctionnalités telles que lenregistrement, le sous-titrage en direct, le transfert dappels et lajout dautres à lappel ne fonctionneront pas avec le cryptage de bout en bout.

Pendant ce temps, Microsoft tient à souligner que le cryptage dans Microsoft 365 est là pour protéger vos discussions, fichiers partagés et autres contenus qui seraient normalement dans un appel.

Sil est activé par votre organisation, vous pouvez découvrir comment activer le chiffrement de bout en bout ici .