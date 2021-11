Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques jours après que Facebook a annoncé sa version dun métaverse , Microsoft a annoncé quil construisait un métaverse dans Teams , avec des espaces virtuels et des avatars animés.

Un métavers est essentiellement un monde numérique rempli de jumeaux numériques de personnes, de lieux et de choses. Cest une version dInternet où les avatars des personnes peuvent se rassembler virtuellement pour communiquer, collaborer et partager sur nimporte quel appareil. Lenvironnement métavers de Microsoft pour Teams utilise la plate-forme "Mesh". Tout est conçu pour tirer parti des efforts de réalité mixte de Microsoft et de la technologie HoloLens afin que tout le monde puisse passer des appels vidéo dans des espaces virtuels à laide davatars animés.

À Ignite 2021, Microsoft a fait du Mesh lavenir des équipes.

En fait, à partir de 2022, Teams contribuera à réduire la fatigue liée aux appels vidéo toute la journée. Microsoft a imaginé des espaces virtuels au sein de Teams, où vous pouvez travailler sur des projets ou même jouer à des jeux à laide dapplications Microsoft, mais avec des avatars animés. De cette façon, vous pouvez participer sans avoir à allumer votre webcam lorsque vous nen avez pas envie. Microsoft a déclaré quil utilisait même lintelligence artificielle pour détecter vos indices vocaux et animer votre avatar.

Fait intéressant, vous ne devriez pas avoir besoin dun casque VR pour voir et utiliser des avatars dans Teams.

Bien quils soient évidemment optimisés pour une utilisation avec un casque VR ou un casque AR, les avatars dans Teams sont censés fonctionner à la fois dans les réunions 2D et 3D régulières. Fondamentalement, en raison de Microsoft Mesh, les espaces virtuels et les avatars animés dans Teams devraient être accessibles à partir de plusieurs types dappareils.