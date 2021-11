Quest-ce que Microsoft Loop et pourquoi nest-il pas intégré à Teams ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a introduit une nouvelle application Office, appelée Loop, conçue pour offrir aux utilisateurs une nouvelle façon de collaborer sur des documents.

En 2019, Microsoft a lancé le Fluid Framework afin de donner aux développeurs les outils nécessaires pour créer des applications basées sur lédition en temps réel. Lors de la conférence Ignite en novembre 20021, Microsoft a dévoilé Loop et a révélé quil était basé sur Fluid. Voici tout ce que vous devez savoir sur Loop.

Tout le monde, veuillez rencontrer #MicrosoftLoop !



Loop est une nouvelle application qui combine un canevas puissant et flexible avec des composants portables qui se déplacent librement et restent synchronisés entre les applications. https://t.co/Dkn6uBv9Re pic.twitter.com/FKfXmr0fUG – Nando Costa (@nandocosta_art) 2 novembre 2021

Microsoft a déclaré que Loop est une nouvelle application qui "combine un canevas puissant et flexible avec des composants portables qui se déplacent librement et restent synchronisés entre les applications".

Tout cela est très RP à ce stade, mais daprès ce que nous pouvons dire, Microsoft offre à 365 abonnés une nouvelle façon de travailler ensemble, à distance. Vous pouvez organiser tout ce dont vous avez besoin pour un projet dans un seul espace de travail et utiliser des « composants » portables pour terminer le travail dans le chat, les réunions ou les documents. Lidée est que vous pouvez utiliser Loop pour co-créer un projet et suivre la progression avec des notifications, des modifications mises en évidence, des étiquettes détat, des listes de tâches, etc.

Microsoft

Microsoft promet de divulguer plus dinformations sur Loop dans les mois à venir, mais lapplication semble comporter trois fonctionnalités principales :

Espaces de travail : ce sont des espaces qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de regrouper des éléments dans un projet. Vous pouvez voir ce que tout le monde fait et suivre les progrès.

ce sont des espaces qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de regrouper des éléments dans un projet. Vous pouvez voir ce que tout le monde fait et suivre les progrès. Pages : ce sont des « canevas » pour vous permettre dorganiser les composants et dextraire des liens, des fichiers ou des données pour un projet. Ils sont flexibles et grandissent au fur et à mesure que vous les ajoutez.

ce sont des « canevas » pour vous permettre dorganiser les composants et dextraire des liens, des fichiers ou des données pour un projet. Ils sont flexibles et grandissent au fur et à mesure que vous les ajoutez. Composants : Microsoft décrit les composants comme des « unités atomiques de productivité qui vous permettent de collaborer » sur une page de boucle ou dans un chat, un e-mail, une réunion ou un document. Les composants peuvent être des listes, des tableaux, des notes ou quelque chose daussi spécifique quune opportunité de vente client de Dynamics 365.

Cest en fait en cours, avec des composants Loop, mais il y aura également une application Loop dédiée.

Microsoft na pas précisé quand lapplication Loop sera disponible, mais les composants Loop ont commencé à être déployés dans dautres applications Office, telles que Teams, Outlook et OneNote. (Pour en savoir plus sur les composants Loop et leur fonctionnement, voir la vidéo des sessions techniques de Microsoft ici .)

Vraisemblablement, Loop nécessitera un abonnement Microsoft 365, car il sera étroitement intégré aux autres applications Microsoft 365 Office .

Microsoft a une page Web dédiée à Loop ici, ainsi quun article de blog dannonce sur Loop ici.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.