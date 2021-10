Comment exécuter et tester des applications Android sur Windows 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft autorise désormais les bêta-testeurs à essayer des applications Android sur leurs machines Windows 11.

La société a construit un sous-système dans Windows 11 pour permettre la prise en charge des applications Android. Une version préliminaire de ce sous-système pour Android est en cours de mise en ligne, ce qui permet daccéder aux applications de lAmazon Appstore. Si vous voulez essayer certaines de ces applications sur votre PC Windows, rien de plus simple. Voici quoi faire.

Aussi : Microsoft Windows 11 : fonctionnalités, date de sortie, etc.

Microsoft sest associé à Amazon pour proposer 50 applications pour Windows Insiders à tester sur Windows 11. Noubliez pas quil existe plus de trois millions dapplications disponibles sur le Google Play Store et plus de 600 000 sur lAppstore dAmazon.

Voici quelques applications Android que vous pouvez essayer sur Windows 11 :

Seigneurs Mobile

Le voyage de juin

Maître des pièces

Allumer

Lego Duplo Monde

Les enfants de lAcadémie Khan

Les applications peuvent être chargées via le Microsoft Store, qui répertorie les applications qui pointent vers lAmazon Appstore pour que vous puissiez les charger et les installer.

Voici quelques comportements auxquels vous pouvez vous attendre lorsque vous testez des applications Android sur Windows 11 :

Les applications Android peuvent fonctionner côte à côte avec dautres applications Windows.

Vous pouvez également les épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches.

Les applications Android sont intégrées dans Alt + Tab et la vue Tâche.

Vous pouvez voir les notifications des notifications dapplications Android dans le Centre de maintenance.

Vous pouvez partager votre presse-papiers entre une application Windows et une application Android.

De nombreux paramètres daccessibilité Windows sappliquent également aux applications Android.

Vous devez devenir un Windows Insider pour tester les applications Android sur Windows 11. Microsoft nactive actuellement que les applications Android dans le canal bêta de Windows 11. Il prévoit dapporter laperçu aux utilisateurs de Dev Channel "plus tard". Le canal bêta est parfait pour les premiers utilisateurs qui souhaitent voir la suite ou valider les dernières mises à jour et fonctionnalités de Windows, mais qui ont toujours besoin de mises à jour fiables et validées par Microsoft.

Vous pouvez vous inscrire au programme Microsoft Insider ici .

Une fois inscrit, accédez à : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider.

Dans le canal bêta, votre PC Windows 11 devra être configuré pour la région des États-Unis.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Windows Insider, consultez la page dassistance de Microsoft.

Vous aurez besoin dun PC compatible . Utilisez lapplication PC Health Check de Microsoft pour voir si votre système est pris en charge. Le sous-système de Microsoft prend en charge les PC équipés de processeurs AMD, Intel et Qualcomm. Microsoft a également déclaré sêtre associé à Intel pour permettre aux applications Arm-only de sexécuter sur les appareils AMD et Intel.

Vous aurez également besoin dun compte Amazon basé aux États-Unis pour accéder à lAmazon Appstore et télécharger et installer des applications Android.

Consultez lannonce du billet de blog de Microsoft pour plus de détails.