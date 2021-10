Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 11 regorge de fonctionnalités différentes, dont certaines sont cachées ou imbriquées de manière à ne pas être immédiatement évidentes.

Nous vous présentons certaines des fonctionnalités qui valent la peine dêtre utilisées ainsi que quelques trucs et astuces pour vous aider à améliorer les performances de votre machine ou votre propre productivité.

Mises en page instantanées

Avec Windows 11, Microsoft a amélioré le fonctionnement de laccrochage de Windows, il est donc plus facile non seulement de mettre les fenêtres côte à côte, mais aussi de les organiser comme vous le souhaitez.

Faites glisser les fenêtres ouvertes sur le côté de lécran et vous les verrez se mettre en place, mais il est également désormais possible de les réorganiser plus facilement et en différentes formes et tailles.

Une fois que vous avez accroché des fenêtres (comme un navigateur par exemple) sur le côté, vous pouvez facilement utiliser votre souris pour faire glisser et redimensionner ou modifier la forme.

Utilisez la touche Windows + les flèches directionnelles et vous pouvez également repositionner et redimensionner facilement les fenêtres dans une variété de positions et de tailles. Cela rend la productivité beaucoup plus facile. Encore plus avec lajout de Snap Groups.

Groupes daccrochage

Une fois que vous avez positionné plusieurs fenêtres dans une disposition particulière, vous constaterez quelles sont alors automatiquement regroupées dans la barre des tâches.

Survolez lune des applications et vous verrez loption pour le groupe dans la liste. Cliquez sur ce groupe et il mettra toutes les applications regroupées au premier plan de la même manière que vous les aviez positionnées auparavant.

Cest génial car cela signifie que si votre attention est distraite par dautres choses, vous pouvez facilement revenir à ce que vous faisiez en quelques clics.

Plusieurs bureaux

Si laccrochage de Windows côte à côte ne vous rend pas suffisamment productif. Alors plusieurs bureaux pourraient être la solution.

Appuyez sur la touche et longlet Windows et vous pouvez alors voir en bas de lécran quil y a une option pour créer plusieurs bureaux. Vous pouvez ensuite avoir différentes applications sur différents bureaux et basculer facilement entre elles. Encore plus de regroupement, encore plus dopportunités de productivité.

Menus hérités

Windows 11 apporte un certain nombre de modifications aux menus et à la disposition des éléments. Mais si vous passez de Windows 10 et que vous vous sentez frustré par ces changements de mise en page, il existe une solution.

Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit sur le bureau et constatez que vous ne pouvez pas facilement voir quelque chose que vous attendez (comme les paramètres daffichage Nvidia), il y a un bouton en bas pour "afficher plus doptions". Vous pouvez cliquer dessus ou appuyer sur Maj+F10 pour accéder aux anciens menus.

Comment remettre votre menu démarrer à gauche

Avec Windows 11, Microsoft a déplacé le menu Démarrer au centre de lécran. Cest pour le rendre plus naturellement utilisable, mais si vous nêtes pas fan du changement, ne vous inquiétez pas car il est facile de le déplacer vers la gauche.

Pour ce faire, suivez ces étapes :

Cliquez sur la touche Windows de votre clavier pour lancer la recherche et tapez « paramètres de la barre des tâches » Dans le menu qui apparaît, faites défiler vers le bas et cliquez sur "Comportement de la barre des tâches" Cliquez ensuite sur le menu déroulant dalignement de la barre des tâches et sélectionnez « gauche ».

Facile.

Paramètres daccès facile

Saviez-vous quil existe un moyen plus rapide daccéder à certains des paramètres et boutons essentiels - même des choses simples comme éteindre votre machine.

Cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et vous verrez un menu souvrir avec un accès aux gestionnaires de tâches, aux paramètres, à la recherche, aux options dalimentation et plus encore. Beaucoup plus facile que de fouiller dans plusieurs menus.

Activer le mode sombre

Il est possible de modifier un certain nombre de paramètres différents dans Windows 11, notamment lactivation et la désactivation de la transparence, le réglage des couleurs et même la sélection du mode sombre dans toutes les applications.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le bureau et cliquez sur personnaliser, puis sur couleurs. À partir de là, vous pouvez ensuite modifier un certain nombre de paramètres, notamment le passage en mode sombre.

Allez-y doucement sur vos yeux

Vous avez du mal à dormir après une longue journée sur votre PC ? Pas de problème, Windows 11 dispose dun mode "veilleuse" qui élimine une partie de la dureté de votre écran et atténue la pression sur vos yeux.

Cliquez sur la touche Windows et recherchez "Veilleuse", puis vous pouvez lappliquer immédiatement ou définir une heure à laquelle vous préférez quelle sallume.

Secouez pour minimiser

Si vous avez trop de fenêtres ouvertes, ce paramètre peut vous aider à vous concentrer ou à vous débarrasser des distractions.

Ce paramètre est dans Windows depuis un certain temps, il est désactivé par défaut dans Windows 11 mais facile à activer.

Appuyez sur la touche Windows et tapez "Multitâche" à partir de là, vous trouverez un enrouleur où il y a une option pour "trembler la fenêtre de la barre de titre". Allumez ça. Ensuite, lorsque vous saisissez une fenêtre par le haut et que vous la secouez, Windows 11 minimisera tout le reste. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez répéter le processus de secouage et vous ramènerez toutes les autres fenêtres en vue.

Vue de dossier compacte

La refonte de la conception de Windows 11 signifie quil y a des changements subtils dans la disposition et la conception des choses. Cela inclut un petit espacement supplémentaire entre les dossiers et les fichiers dans lexplorateur.

Si vous nêtes pas un fan, vous pouvez revenir au style Windows 10 en cliquant sur Afficher, puis en sélectionnant "Vue compacte" dans le menu déroulant.

Aide à la mise au point

Une autre fonctionnalité pratique de Windows 11 vise encore une fois la productivité. Lassistant de mise au point désactive les notifications afin que vous puissiez continuer à travailler dur sur la tâche à accomplir sans être dérangé.

Pour lactiver, accédez aux paramètres système ou appuyez sur la touche Windows et recherchez Focus Assist, puis activez-le ou configurez-le pour quil sallume à des moments précis afin de maximiser votre productivité.

Comment faire une capture décran facilement dans Windows 11

Pour rationaliser votre productivité, il est possible de modifier un paramètre dans Windows afin que vous puissiez appuyer sur le bouton dimpression de lécran et lancer loutil pratique Snip & Sketch de Microsoft.

Accédez aux paramètres et à laccessibilité de Windows ou recherchez le paramètre en appuyant sur la touche Windows et en tapant "Utiliser la touche dimpression décran pour lancer la capture décran", puis en cliquant sur ce paramètre.

Lorsque vous faites cela, chaque fois que vous appuyez sur le bouton de votre clavier, vous lancez loutil et pouvez facilement sélectionner la zone, la fenêtre ou laffichage que vous souhaitez capturer.

Captures de jeu

Windows 11 est optimisé pour les joueurs tout comme Windows 10, ce qui signifie que vous pouvez accéder à certains paramètres pour tirer le meilleur parti de votre session de jeu.

Appuyez sur la touche Windows + G, par exemple, pour lancer la barre de jeu Xbox. À partir de là, vous pouvez faire toutes sortes de choses, de la surveillance des performances du système à la discussion avec des amis Xbox sur la console Xbox, le mobile et le PC.

Le point culminant pour nous, cependant, est la façon dont la Xbox Game Bar permet de capturer très facilement des séquences de jeu et des captures décran en un instant.

Mode de jeu

Il existe différents paramètres que les joueurs peuvent activer pour augmenter encore plus la puissance de Windows pour une meilleure expérience de jeu.

Lun deux est le mode de jeu.

Appuyez sur la touche Windows et recherchez le mode Jeu, puis activez-le simplement et vous pourrez facilement obtenir un coup de pouce. Parmi les autres points forts, citons la planification GPU à accélération matérielle et les paramètres dalimentation ultra-performants qui peuvent être activés en quelques clics.

Activer lhistorique du presse-papiers

Si vous êtes comme nous, que vous copiez et collez constamment du texte et dautres choses dun endroit à un autre, vous adorerez ce paramètre.

Appuyez simplement sur la touche Windows + V pour ouvrir lhistorique du presse-papiers et accéder à tout ce que vous avez récemment copié. Lhistoire stocke jusquà 25 éléments, il vaut donc la peine de garder cela à lesprit pour des raisons de sécurité. Si vous copiez des mots de passe ou dautres données sensibles, vous souhaiterez peut-être effacer cet historique régulièrement.

Vous pouvez également trouver des emojis et des gifs dans cette partie du presse-papiers que vous pouvez utiliser lorsque vous discutez avec des amis ou des collègues.