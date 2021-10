Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé des détails sur sa nouvelle mise à jour Office sans abonnement, également connue sous le nom dOffice 2021.

La société lancera la suite autonome le 5 octobre 2021 pour les entreprises et les consommateurs qui ne souhaitent pas être liés à un paiement mensuel pour accéder aux applications Office. Il apporte un design de type Windows 11 qui comprend une interface de ruban rafraîchie, des coins arrondis et des couleurs neutres. Vous pouvez également vous attendre à certaines fonctionnalités de collaboration trouvées dans la version Microsoft 365 dOffice, telles que la co-création en temps réel, la prise en charge de OneDrive et lintégration des équipes.

Microsoft a déclaré quil apportait dautres fonctionnalités Microsoft 365 à Office 2021. Vous pouvez voir la liste complète des fonctionnalités et des modifications dans la page de support de Microsoft ici.

En termes de prix, voici combien coûtera Office 2021 aux États-Unis :

Apple Music en vaut-il la peine ? Essayez le service de streaming dApple gratuitement pendant 3 mois Par Pocket-lint International Promotion · 27 Juillet 2021 Apple na pas été le premier à jouer au streaming musical, mais sa plate-forme est très impressionnante.

Office Famille et Étudiant 2021 : 149,99 $ Comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Teams pour PC et Mac

149,99 $ Office Famille et Petite Entreprise 2021 : 249,99 $ Comprend tout dans la version Home et Outlook pour PC et Mac Comprend également les droits dutilisation de toutes les applications Office à des fins professionnelles

249,99 $

Gardez à lesprit quOffice 2021 sort parallèlement au lancement de Windows 11. Il est pris en charge sur Windows 11, ainsi que sur Windows 10 et les versions récentes de macOS.