Microsoft Office 2021 sort le même jour que Windows 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé la sortie de la dernière version dOffice le 5 octobre. La même date que Windows 11 est configuré pour démarrer.

Les nouvelles versions autonomes de Microsoft Office narrivent pas si souvent, grâce aux mises à jour régulières de Microsoft 365 par abonnement. En fait, la dernière version autonome était Office 2019 et Microsoft Office 2021 est donc une mise à jour de cette version qui sera disponible pour Windows et macOS dans moins dun mois.

En termes de fonctionnalités, Office 2021 devrait être identique à Office LTSC ( Office Long-Term Servicing Channel ) qui est une version verrouillée dOffice pour les machines qui nont pas accès à Internet.

La liste des nouveautés dOffice 2021 comprend toutes sortes de choses, des nouveaux outils dencrage aux fonctions mises à jour, des outils dédition, des fonctionnalités de facilité dutilisation et bien plus encore .

Beaucoup seront sans doute ravis dapprendre que la liste des mises à jour dOffice 2021 inclura également la prise en charge du mode sombre . En plus de lenregistrement amélioré de diaporamas pour PowerPoint et dune masse de fonctions Excel mises à jour, il devrait y avoir beaucoup de choses pour que vous soyez heureux et productif.

Microsoft a déclaré quil prendrait en charge Office 2021 pendant cinq ans, cette prise en charge se terminant en octobre 2026. Le prix dOffice 2021 sera également le même que celui dOffice 2019.