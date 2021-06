Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous voulez tester Windows 11 , cest maintenant votre chance. Microsoft publie sa première version daperçu de Windows 11. Les initiés Windows peuvent le télécharger - build 22000.51 - dès maintenant sur leurs machines secondaires.

Il sagit dune première version réservée aux membres du programme Insider. Il y aura une version bêta publique plus large cet été. Alors que nimporte qui peut devenir un Windows Insider et télécharger laperçu, vous ne devez linstaller que sur un système sur lequel vous ne comptez pas, car il contient probablement des bogues et pourrait casser des choses.

Vous pouvez vous inscrire au programme Microsoft Insider ici . Une fois inscrit, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider sur un appareil Windows 10 pour activer le canal de développement et lobtenir. Vous aurez besoin dun PC compatible . Utilisez lapplication PC Health Check de Microsoft pour voir si votre système est pris en charge.

Le premier aperçu inclut désormais laccès au nouveau menu Démarrer, aux fonctionnalités multitâches, au Microsoft Store remanié, à lexplorateur de fichiers mis à jour, aux fonctionnalités Snap Groups et Snap Layouts, à la fonctionnalité Widgets et aux sections Paramètres révisées. La plupart des changements visuels décrits par Microsoft lors de son événement Windows 11 sont également disponibles dans cet aperçu, notamment les coins arrondis, les modifications apportées au centre de notification, les nouveaux thèmes et les améliorations du mode sombre/clair.

Il manque quelques fonctionnalités, telles que lintégration de Microsoft Teams et les applications Android sur Windows. Les deux sont toujours en cours de développement par Microsoft mais apparaîtront dans les versions préliminaires ultérieures. Pour plus dinformations sur le calendrier de publication complet de Windows 11, y compris tous les aperçus, consultez le guide détaillé de Pocket-lint ici.

Parallèlement au premier aperçu de Windows 11, Microsoft publie également un aperçu dOffice pour Windows 11. Linterface mise à jour comprend des coins arrondis correspondants.

Écrit par Maggie Tillman.