Que sont les mises en page et les groupes de capture dans Windows 11 et comment les utilisez-vous ?

(Pocket-lint) - Windows a eu la possibilité dorganiser et douvrir les fenêtres côte à côte pendant un certain temps, mais maintenant avec Windows 11, cette fonctionnalité est en train dêtre améliorée.

Traditionnellement, la capture a permis aux utilisateurs de travailler plus efficacement en réorganisant rapidement ce quils regardent dans une mise en page qui leur convient. Microsoft a pris les fonctionnalités qui existent depuis un certain temps et les a rendues encore meilleures.

Vous pouvez désormais organiser vos fenêtres ouvertes de plusieurs manières. Que ce soit dans des groupes de carrés ou des fenêtres plus longues et plus fines qui affichent plus de longueur et dinformations à lécran.

Cette nouvelle logique améliorée semble sinspirer de lutilitaire FancyZones mais le rend beaucoup plus accessible à lutilisateur final.

Microsoft affirme que ce nest pas seulement facile à utiliser, mais que Windows 11 se souviendra également des mises en page que vous avez choisies afin que vous puissiez y accéder facilement et rapidement à lavenir. Et cest là quinterviennent les Snap Groups.

Snap Groups est une extension de Snap Layouts dans laquelle Windows se souvient des applications que vous avez utilisées et vous permet de les regrouper.

La logique ici est que si vous travaillez sur quelque chose qui nécessite plusieurs programmes dans une disposition à plusieurs fenêtres, vous y aurez également facilement accès à lavenir. Disons que vous êtes interrompu par autre chose (un email par exemple) vous pouvez facilement revenir à ce que vous faisiez en quelques clics grâce aux groupes de snap.

Microsoft dit que cette logique de regroupement mémorise non seulement les applications que vous utilisiez, mais également la disposition de capture que vous aviez. Ainsi, lorsque vous cliquez pour activer ce regroupement, toutes les applications que vous utilisiez réapparaissent exactement dans la même disposition que vous aviez auparavant.

Si vous connectez un ordinateur portable à un moniteur externe, Windows 11 se souviendra également de la disposition que vous aviez sur ce moniteur et vous y donnera à nouveau un accès rapide.

Microsoft indique également que ces fonctions fonctionneront également bien avec plusieurs bureaux , ce qui facilite le multitâche à plusieurs niveaux. Avec Windows 11, vous serez encore plus productif, semble-t-il.

Écrit par Adrian Willings.