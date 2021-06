Une nouvelle version de Windows sera dévoilée le 24 juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft se prépare à lancer une nouvelle version de Windows pour le plus grand plaisir du monde. Il y a un événement le 24 juin où la société révélera tout.

Lors du discours douverture de Microsoft Build 2021 Day One , le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé ce qui sen venait :

"Bientôt, nous partagerons lune des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs, je lai moi-même hébergé au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows."

Maintenant, la société a annoncé que la grande révélation aurait lieu le 24 juin.

Meilleur VPN 2021: les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 3 Juin 2021

Microsoft travaille sur une mise à jour de Windows depuis un certain temps maintenant et nous en avons beaucoup entendu parler au cours des derniers mois. Nommée de code Sun Valley, cette nouvelle version de Windows va apporter des changements significatifs au système dexploitation. Non seulement des changements à ses icônes , mais une refonte de linterface utilisateur et bien plus encore.

Windows 10X est peut-être mort , mais cela ne signifie pas que Microsoft se repose sur ses lauriers. Lévénement spécial aura lieu le jeudi 24 juin à 11h00 heure de lEst, 8h00 heure du Pacifique, 16h00 heure dété britannique.

Vous pouvez ensavoir plus ici et recevoir un rappel également.

Écrit par Adrian Willings.