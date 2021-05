Internet Explorer est officiellement mort

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft na pas été trop secret sur ses plans pour le vénérable vieux navigateur Web du monde Internet, Internet Explorer. Il signale son intention de fermer le navigateur depuis un certain temps maintenant.

Cependant, il vient dannoncer une étape majeure dans ce processus, confirmant que le navigateur cessera de bénéficier du support officiel sur la plupart des versions de Windows 10 à partir du 15 juin 2022.

Comme vous vous en doutez, le point de vue est que Microsoft Edge, son navigateur plus récent et plus rapide, prendra la place dExplorer en tant que navigateur supposé par défaut pour les utilisateurs de Windows, ce quil est pratiquement déjà depuis un certain temps.

Nous supposerons que cela signifie également quInternet Explorer sera plus fourni avec Windows lorsque vous installez le système dexploitation, supprimant à nouveau une étape possible où vous commenceriez à utiliser le navigateur et à vous y habituer.

Les sites Web construits avec Internet Explorer ne sont pas laissés trop loin dans le froid, cependant - le navigateur a un mode IE depuis quelques années maintenant, ce qui lui permet dimiter lancien navigateur pour accéder à certains sites et fonctions.

Cela signifie que cest une situation "disparue mais pas oubliée" pour Internet Explorer, dans lensemble. Edge a, après tout, déjà plus de 5 ans, et a été le navigateur préféré de Microsoft pour les gens pendant à peu près tout ce temps.

Écrit par Max Freeman-Mills.