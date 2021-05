Microsoft Teams est maintenant disponible pour les utilisateurs personnels, avec quelques fonctionnalités amusantes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que Zoom a pris le mauvais pied de toute lindustrie des appels vidéo en 2020. Ce nétait pas seulement un pas de côté, il a couru pour la ligne, la frappé pendant six, converti cet essai, tiré du centre-ville pendant trois points dans la dernière seconde du jeu - a marqué grosso modo en utilisant nimporte quelle analogie sportive à laquelle vous pouvez penser.

Google scrabble avec Meet - ou était-ce Hangouts? - pendant que Microsoft faisait avancer Teams - ou était-ce Skype? Vous pouvez voir doù vient la confusion, résultant de la tentative de proposer un produit pour les entreprises et un autre pour un usage personnel léger.

La grande nouvelle est que Microsoft a maintenant franchi une étape assez importante en ouvrant Microsoft Teams aux utilisateurs personnels. Cela signifie que vous pouvez avoir des appels dune durée illimitée avec jusquà 300 personnes, bien que ces allocations généreuses ne soient pas permanentes - ou dans de nombreux cas utiles.

Microsoft Teams utilise votre connexion Microsoft et était auparavant limité aux utilisateurs de comptes Microsoft dentreprise - vous deviez faire partie dune organisation comme une entreprise ou une école utilisant Microsoft 365. Cela signifie que si beaucoup dentre nous ont été invités à des appels Teams, nous jamais pu les héberger,

Vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, organiser votre propre appel Teams sur un compte personnel, vous pouvez le configurer et le partager avec vos amis et votre famille et lutiliser comme vous le feriez avec Zoom ou Google Meet.

Il y a aussi des fonctionnalités amusantes ici, comme le mode Ensemble - qui semble être exactement la même fonctionnalité que la récente offre Immersive View de Zoom - coupant les utilisateurs de larrière-plan et les insérant dans une scène différente, comme autour de la table du dîner.

Il y a des emoji pour réagir, vous avez une discussion en cours en même temps que vous appelez - et cette discussion est préservée, vous pouvez donc y revenir plus tard. Oui, un peu comme ce que vous obtiendriez lors dun appel professionnel. Microsoft veut que vous poussiez le chat plus loin, en le présentant comme un outil dorganisation de la famille comme WhatsApp, avec lattribution de tâches et dautres choses, comme vous pourriez obtenir un outil daffaires.

Pour ceux qui ont envie dutiliser Microsoft Teams pour les appels de la famille et des amis, vous le pouvez maintenant, même si nous nous demandons si Microsoft a complètement perdu la place ici: Zoom est maintenant le terme familier pour un appel vidéo et nous ne sommes pas sûrs Teams va le récupérer. Nous ne savons pas exactement où cela laisse Skype maintenant - Microsoft utilise actuellement deux plates-formes, mais jespère quil aboutira à un service fluide qui convient à la fois aux utilisateurs professionnels et aux utilisateurs personnels.

Nous avons constaté que notre application de bureau ne nous permettait toujours pas daccéder aux fonctionnalités personnelles, mais quelle fonctionnait parfaitement bien via le navigateur.

Écrit par Chris Hall.