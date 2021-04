Microsoft pourrait bientôt lancer un service de bureau Cloud PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rapports suggèrent que Microsoft travaille sur une solution de bureau en tant que service basée sur le cloud dans le but de sortir en juin ou juillet.

Cloud PC, comme on lappelle, donne essentiellement à lutilisateur final un accès à Microsoft Windows , Microsoft Office et plus encore, à distance via le cloud pour un prix mensuel fixe. Cela signifie que vous pouvez utiliser le logiciel en tant que service, plutôt que de payer des frais importants pour les licences de logiciel.

Cela permettrait également aux utilisateurs daccéder à distance à une gamme de PC différemment spécifiés, avec différents niveaux de CPU, de RAM et doptions de stockage. Vous pouvez donc sélectionner le PC qui vous convient et y accéder via le cloud.

Une précédente offre demploi de Microsoft expliquait vaguement les plans:

«Microsoft Cloud PC est une nouvelle offre stratégique qui s’appuie sur Windows Virtual Desktop pour fournir un bureau en tant que service. Fondamentalement, Cloud PC offre aux clients professionnels une expérience Windows moderne, élastique et basée sur le cloud et permettra aux entreprises de rester à jour de manière plus simple et évolutive ... "

Daprès ce que nous comprenons, Cloud PC sera éventuellement disponible moyennant des frais dabonnement fixes. Il permettra également aux utilisateurs daccéder à une «expérience Windows basée sur le cloud, sécurisée et toujours à jour». Cela signifie que vous aurez une machine fiable que vous pouvez utiliser à distance sans souci. Il sera également plus facile pour les entreprises doffrir aux travailleurs laccès aux PC et de les gérer à distance.

On pense également que Cloud PC fonctionnera avec les appareils Windows 10X . Et cela permettra aux utilisateurs de ces appareils dutiliser des applications Windows standard auxquelles ils ne pourraient autrement pas accéder sur ces produits.

Jespère que nous en saurons plus bientôt.

