Mises à jour de Windows 10 lancées pour résoudre les problèmes de votre imprimante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous rencontrez des problèmes dimpression ces derniers temps, vous serez peut-être heureux dapprendre quune mise à jour de Windows 10 a été lancée pour vous aider.

Selon un rapport de ZDNet, une récente mise à jour du Patch Tuesday de mars a entraîné plusieurs problèmes pour les utilisateurs, provoquant des ravages lors de limpression. Certains de ces problèmes dimprimante entraînent même le redoutable écran bleu de la mort (BSOD) lorsque les gens essaient dimprimer. Pas idéal.

Une mise à jour hors bande a été publiée par Microsoft pour résoudre ce problème particulier, mais cela ne suffisait apparemment pas à résoudre complètement le problème.

Avec un nombre croissant de personnes travaillant à domicile et achetant et utilisant des imprimantes, ce type de problèmes est évidemment une grande préoccupation.

En tant que tel, Microsoft a tenu à aplanir ces problèmes dès que possible, plutôt que de forcer les utilisateurs à attendre la prochaine période de mise à jour.

Une mise à jour hors bande a été publiée pour résoudre un problème dimpression sur les appareils qui appliquaient la mise à jour de sécurité de mars 2021 et les mises à jour hors bande publiées le 15 mars 2021 https://t.co/CF0k93rpfx - Windows Update (@WindowsUpdate) 19 mars 2021

La société a quelques notes sur le problème sur ses pages de publication :

«Microsoft a identifié un problème qui affecte les appareils Windows 10 qui appliquaient la mise à jour de sécurité de mars 2021 publiée le 9 mars 2021 et les mises à jour hors bande publiées le 15 mars 2021, et une résolution a été accélérée. Les appareils concernés peuvent recevoir des résultats inattendus lorsque impression à partir de certaines applications ou vers certaines imprimantes. Les problèmes peuvent inclure des graphiques de couleur unie ou manquants, des problèmes dalignement / de formatage ou limpression de pages / étiquettes vierges. Une mise à jour facultative hors bande est désormais disponible dans le catalogue Microsoft Update et sous Windows Mettre à jour."

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez obtenir le correctif via Windows Update, mais si cela ne fonctionne pas pour vous, il est également disponible en téléchargement manuel ici .

Écrit par Adrian Willings.