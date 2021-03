Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft met à jour son navigateur Edge avec les onglets verticaux annoncés il y a près dun an.

La fonctionnalité est enfin déployée pour tous les utilisateurs Edge en mars, leur permettant dempiler et dutiliser des onglets sur le côté du navigateur plutôt quhorizontalement en haut. Cette configuration semble idéale pour les ordinateurs portables et les ordinateurs avec un écran 16: 9, mais vous pouvez utiliser des onglets verticaux dans Edge sur nimporte quel appareil. Ils fonctionnent également comme des onglets normaux, ce qui signifie que vous pouvez basculer entre eux, les regrouper et les déplacer comme dhabitude.

Les captures décran et les vidéos de Microsoft de la fonctionnalité suggèrent que vous pouvez faire défiler une liste donglets et voir clairement le favicon et le nom de chaque site Web ouvert. La société a déclaré quil était désormais "le seul navigateur qui vous permet de gérer vos onglets sur le côté en un seul clic" - mais, techniquement, avec des modules complémentaires, des navigateurs comme Firefox ou Chrome offrent depuis longtemps aux utilisateurs expérimentaux la possibilité dutiliser vertical onglets.

Microsoft améliore également lexpérience de démarrage dEdge ce mois-ci, avec une fonction de démarrage qui accélère le lancement du navigateur jusquà 41% après le redémarrage dun appareil. Les utilisateurs de Microsoft Edge obtiennent également une nouvelle vue dhistorique dans le navigateur. Lorsque vous accédez à lhistorique, il descendra de la barre doutils au lieu de vous faire entrer dans les paramètres - un moyen beaucoup plus simple de rechercher dans lhistorique.

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 5 Mars 2021

Écrit par Maggie Tillman.