Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a présenté Vivo, un nouveau domaine de Microsoft Teams qui aidera les employés à accéder à toutes les informations supplémentaires dont ils ont besoin pour travailler et travailler à distance en particulier.

Donc, pour les nouveaux débutants, cela leur donnerait toutes les informations dont ils ont besoin quils auraient autrement reçues lors dune induction physique.

Pour les employés à plus long terme, il peut sagir dinformations sur les avantages ou de leur montrer quand les dépenses sont dues. Cela vous donnera également accès à des choses comme poser des questions à la direction, aux politiques de lentreprise, savoir combien de vacances il vous reste ou même quand votre prochain bonus est dû.

En dautres termes, cela va au-delà des fonctionnalités existantes de Microsoft 365, telles que la messagerie électronique, les appels Teams, le partage de fichiers et la collaboration. Microsoft appelle cela une plate-forme `` dexpérience employé et cela signifie essentiellement combler les lacunes qui ne relèvent pas de la compétence des applications existantes.

De nombreuses entreprises gèrent ces avantages sociaux supplémentaires, ces régimes et ces informations via une multitude dapplications tierces, de documents partagés et dintranets. Microsoft espère pouvoir rassembler toutes ces choses pour des équipes dispersées et, bien entendu, rendre les entreprises encore plus dépendantes de Microsoft 365 quelles ne le sont déjà.

Dune certaine manière, Viva est comme un tableau de bord pour lentreprise dans laquelle vous travaillez et cest probablement le nombre demployés qui lutiliseront - peut-être en y jetant un coup dœil à la première heure de la journée. Laccès peut également être différent selon les niveaux de gestion, de sorte que les gestionnaires peuvent utiliser une fonction spéciale Viva Insight qui donne des recommandations sur le fait que les employés en ont trop dans leur assiette. Bien sûr, cela utilise des analyses de la façon dont les gens utilisent Teams.

Selon Microsoft, 30% des travailleurs disent que la pandémie a accru leur sentiment dépuisement professionnel. Les employés peuvent également accéder à Headspace et à dautres fonctionnalités conçues pour le bien-être et sassurer quils prennent des pauses.

Viva Learning permet aux employeurs de concevoir et aux employés daccéder à la formation, tandis que Viva Topics fournit une aide proactive - même en travaillant avec des outils tiers tels que Salesforce et des intégrations dentreprises comme Accenture.

Selon Statista, Microsoft 365 ( anciennement connu sous le nom dOffice 365 ) est utilisé par plus dun million dentreprises dans le monde - il détient environ 40% du marché des suites commerciales derrière G Suite de Google sur 55%.

Écrit par Dan Grabham.