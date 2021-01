Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a mis à jour son navigateur Edge avec de nouveaux thèmes, des icônes repensées, des onglets en veille, ainsi quun générateur et un moniteur de mot de passe.

"Ce mois marque le premier anniversaire du nouveau Microsoft Edge et pour célébrer cette étape importante, vous verrez de superbes nouveaux designs et thèmes visuels afin que vous puissiez personnaliser Microsoft Edge pour refléter votre personnalité unique", a annoncé Microsoft dans un article de blog .

Les thèmes varient un peu, des couleurs de base à celles basées sur Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori et The Will of the Wisps. Ces nouveaux thèmes sétendent à de nombreuses parties du navigateur, y compris les pages à onglets, les onglets et la barre dadresse. Vous pouvez également les installer à partir du site du module complémentaire Edge ainsi que dautres magasins, y compris le Chrome Web Store.

Microsoft met également à jour les icônes utilisées dans Edge pour les aligner sur le système Fluent Design de Microsoft. "Dans notre dernière version, vous remarquerez des mises à jour subtiles des icônes de Microsoft Edge qui sont plus rondes et plus douces en apparence", a expliqué Microsoft. "Ce nest que le début de notre parcours de conception et nous imaginons déjà comment intégrer la conception Fluent partout. nos produits."

Quant aux onglets dormants, ils sont en cours de déploiement et sont conçus pour améliorer les performances du navigateur et du système. Voici comment Microsoft la décrit:

«Lorsque plusieurs onglets sont ouverts, les ressources système des onglets inactifs seront libérées afin d’alimenter les onglets nouveaux ou existants ainsi que d’autres applications, évitant ainsi les ralentissements et la lenteur. Pour commencer, activez l’option Onglets en veille dans le menu des paramètres du navigateur. I souhaite juste que mes enfants sendorment seuls la nuit. "

Microsoft introduit également un générateur de mots de passe. Edge vous proposera un mot de passe sécurisé et complexe lorsque vous vous inscrivez sur un nouveau site Web ou que vous essayez de changer un mot de passe. Edge ajoutera également une fonction de surveillance des mots de passe qui vous avertira en cas de fuite de votre mot de passe.

Enfin, lhistorique et la synchronisation des onglets dEdge sont déployés à la fin de janvier 2021, vous permettant de synchroniser leur historique Web complet et leurs onglets actifs sur plusieurs appareils, y compris iOS et Android. Pour lactiver, accédez aux paramètres Edge> Profils> Synchroniser et activez les bascules.

Écrit par Maggie Tillman.