Microsoft Teams bénéficiera bientôt dune expérience plus attrayante pour les réunions

(Pocket-lint) - Microsoft sefforce de rendre les réunions Teams plus attrayantes à laide de lIA et dune «vue dynamique» pour donner plus de contrôle sur les présentations de réunion.

La société travaille sur une mise à jour pour Microsoft Teams qui améliorera lexpérience utilisateur des réunions sur Windows 10. Cela inclut une nouvelle vue dynamique qui permettra aux personnes en communication de partager plus facilement du contenu avec dautres participants à la réunion, mais aussi , plus important encore, avoir plus de contrôle sur la présentation.

On dit que la vue dynamique vous permet de voir ce qui est partagé et les autres personnes en communication en même temps. Lappel étant automatiquement optimisé de manière à permettre aux participants de voir à la fois les informations importantes partagées et les personnes qui les présentent de manière satisfaisante.

De nouveaux contrôles seront également introduits qui permettront aux utilisateurs de voir le contenu et dautres sur lappel côte à côte.

Cette mise à jour devrait être déployée en mars 2021.

En attendant cette mise à jour de linterface utilisateur, Microsoft prévoit également dajouter un mode à faible débit qui aidera les utilisateurs de Teams qui ont des connexions de données limitées ou qui ralentissent le haut débit. Cela sera particulièrement utile à ceux qui ont des limites de données ou des plafonds mensuels. Cette fonctionnalité sera bientôt déployée et accessible via le menu des paramètres.

Écrit par Adrian Willings.