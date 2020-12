Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rapports suggèrent que Microsoft travaille sur un nouveau système de navigation pour Windows 10. Un système qui vous permettra dutiliser votre voix pour interagir avec le système dexploitation afin daccéder aux fichiers, dossiers et applications.

Connu sous le nom de "lanceur vocal", ce nouveau système permettra aux utilisateurs dactiver le système partout où il y a un champ de recherche. Cela inclut la zone de recherche que vous trouverez dans le menu Démarrer de Windows 10.

Il est également dit que vous pourrez accéder au lanceur vocal en activant le système Windows Narrator (en appuyant sur la touche Windows et H). Lidée est quil sera beaucoup plus facile daccéder à tout ce dont vous avez besoin avec juste votre voix.

Bien entendu, il y a dautres implications pour la création et lutilisation de ce système. Premièrement, il faudra du temps au lanceur à commande vocale pour comprendre les commandes en raison des différences de parole, de tonalité, dinflexion et autres dutilisateurs du monde entier. Le lanceur vocal prend en charge plusieurs langues, notamment langlais, le français, le portugais, lespagnol, lallemand, litalien, le japonais et le chinois, mais il devra encore apprendre.

Microsoft collectera bien entendu les données des utilisateurs pour améliorer le système au fil du temps. Cela permettra lanalyse déchantillons de parole et aidera la technologie à savoir comment les gens parlent pour de meilleurs résultats.

Il ny a pas de mot officiel sur le moment où la fonction de recherche vocale sera déployée, mais cest probablement au moment de la mise à jour doctobre 2021.

Écrit par Adrian Willings.