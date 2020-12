Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a mis à jour son application de chat sur le lieu de travail, Microsoft Teams , avec de nouvelles fonctionnalités dappel, notamment la prise en charge de CarPlay.

Le plus grand changement visuel inclus dans la mise à jour est une nouvelle interface dappel qui affichera désormais les contacts, la messagerie vocale et lhistorique des appels dans une seule vue. Il offre également une protection contre les appels anti-spam, la recherche inversée de numéros et la possibilité de fusionner les appels. Ces fonctionnalités devraient impressionner les utilisateurs professionnels qui souhaitent remplacer leur téléphone de bureau traditionnel par une solution plus moderne qui peut être utilisée nimporte où.

Parlant de la possibilité de passer des appels nimporte où, à partir du début de 2021, Microsoft Teams permettra aux utilisateurs de transférer des appels entre un mobile et un ordinateur de bureau. Les utilisateurs pourront même déplacer des appels vidéo - pas seulement de laudio. Les équipes permettront aux utilisateurs de rejoindre (sans audio) sur un appareil supplémentaire ou simplement de transférer lappel.

Et, si les utilisateurs aiment enregistrer leurs réunions, ils pourront désormais les partager avec des transcriptions avec dautres personnes en dehors dune organisation Teams via SharePoint ou OneDrive.

Enfin, le changement le plus intéressant, à notre avis, est que Microsoft ajoute la prise en charge de CarPlay à Microsoft Teams, ce qui signifie que les voitures avec CarPlay intégré peuvent contrôler les équipes et que les conducteurs pourront utiliser Siri pour lancer ou répondre aux appels des équipes. Actuellement, Android Auto nest pas pris en charge.

Pour en savoir plus sur Microsoft Teams et son fonctionnement, consultez le guide détaillé de Pocket-lint sur lapplication de chat en milieu de travail ici .

Écrit par Maggie Tillman.