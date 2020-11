Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft introduit de nouvelles fonctionnalités Edge, dont lune affiche automatiquement les coupons et les codes promotionnels. Ainsi, lorsque vous effectuez des achats en ligne, le navigateur vous montrera toutes les économies disponibles sous forme dalerte. Les remises peuvent ensuite être appliquées à votre panier.

Le navigateur de Microsoft affichera également des comparaisons de prix. Cela signifie quEdge trouve les prix les plus bas parmi différents détaillants. Ces deux fonctionnalités rivalisent directement avec les extensions de coupon telles que Honey et Rakuten. La technologie de comparaison de prix de Microsoft a en fait fait ses débuts dans le cadre de la fonctionnalité Collections , qui, à lépoque, indiquait quelle pouvait transformer Edge en un navigateur de choix pour les achats.

Actuellement, les coupons et les fonctionnalités de comparaison de prix dEdge ne fonctionnent que pour les utilisateurs américains. On ne sait pas encore sils viendront au Royaume-Uni.

Microsoft Edge est prêt pour les achats en ligne des Fêtes avec de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à économiser comme:



Coupons dans Microsoft Edge

Recherche de prix les plus bas

Deals Hub dans Microsoft Bing

Achetez le look

https://t.co/vVjiNdR8St - Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) 19 novembre 2020

Au-delà de ces avantages dachat en ligne, Edge introduit également la possibilité dannoter des captures décran et de capturer une page Web complète dans une capture décran. Word et Outlook raccourcissent également les liens longs en URL plus courtes lorsque vous copiez les liens de la barre dadresse dans Edge et les collez.

Consultez notre guide sur Microsoft Edge pour un examen plus approfondi du navigateur Web de Microsoft et de sa comparaison avec les autres sur le marché.

Écrit par Maggie Tillman.