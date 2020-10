Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les applications Office pour iPad ont été mises à jour avec la prise en charge de la souris et du trackpad. Microsoft a annoncé pour la première fois quil mettrait à jour ses applications Office iPadOS plus tôt cette année . Cette mise à jour est désormais disponible dans l App Store dApple pour les trois principales applications Office: Word, Excel et PowerPoint.

Avec Office pour iPad , vous pouvez désormais profiter du trackpad intégré du Magic Keyboard dApple pour travailler sur des documents, des feuilles de calcul et des diaporamas. Le curseur peut mettre en évidence du texte, redimensionner des images, manipuler des graphiques et modifier plusieurs cellules. Il est destiné à imiter lexpérience PC, mais sur iPad. Il sagit dune fonctionnalité très appréciée des utilisateurs de Microsoft 365 qui souhaitent travailler en déplacement.

En plus de la prise en charge de la souris et du trackpad, Microsoft étend son interface utilisateur Fluent dans les applications Office iPadOS, en actualisant les écrans de démarrage, le ruban et les menus. Microsoft promet également une prise en charge de plusieurs documents pour Excel et une prise en charge de fichiers hors ligne pour les fichiers cloud.

La dernière mise à jour dOffice iPadOS avec prise en charge de la souris et du clavier est en cours de déploiement et «devrait atteindre tous les utilisateurs dici quelques semaines» - ou dici la fin novembre 2020. Les autres mises à jour promises arrivent sur le marché et devraient atterrir dans les mois à venir , A déclaré Microsoft.

Écrit par Maggie Tillman.