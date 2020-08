Walmart sassocie à Microsoft sur un éventuel accord TikTok

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Walmart a annoncé son partenariat avec Microsoft sur une sorte daccord TikTok , bien que les détails soient incroyablement flous. Le détaillant donne limpression que le partenariat lui permettra de développer ses activités publicitaires et son marché tiers.

Voici ce que Microsoft a dit à CNBC :

«La façon dont TikTok a intégré les capacités de commerce électronique et de publicité sur dautres marchés est un avantage évident pour les créateurs et les utilisateurs de ces marchés. Nous pensons quune relation potentielle avec TikTok US en partenariat avec Microsoft pourrait ajouter cette fonctionnalité clé et fournir à Walmart un moyen important pour nous datteindre et de servir les clients omnicanaux, ainsi que de développer notre marché tiers et nos activités publicitaires. Nous sommes convaincus qu’un partenariat Walmart et Microsoft répondrait à la fois aux attentes des utilisateurs américains de TikTok tout en satisfaisant les préoccupations des autorités de réglementation du gouvernement américain. »

Gardez à lesprit que des rapports ont indiqué que Microsoft est sur le point de conclure un accord pour acquérir les opérations américaines de TikTok, après des mois dexhortation du président Donald Trump, qui a appelé ByteDance basé en Chine à vendre TikTok dici cet automne, sinon il sera interdit en le pays. TikTok poursuit maintenant ladministration Trump et son PDG, Kevin Mayer, a brusquement quitté son poste.

Malgré tout ce drame, un accord Microsoft-TikTok pourrait être annoncé dans les prochains jours. Et CNBC rapporte que Walmart a confirmé quil «sassocie» avec Microsoft dans une offre pour TikTok, car il est intéressé par lachat de lapplication populaire.

Écrit par Maggie Tillman.