Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a ajouté une fonctionnalité de transcription à Word pour le Web, offrant un moyen simple de transcrire automatiquement laudio.

Transcrire dans Word permet les transcriptions daudio préenregistré ou en direct. Il apparaît dans la version en ligne de Word pour les abonnés Microsoft 365.

La fonction prend en charge les fichiers audio et vidéo existants ou la possibilité denregistrer directement des conversations et de les faire transcrire automatiquement. LIA de Microsoft séparera même les orateurs et organisera la conversation en sections que vous pouvez facilement modifier et insérer dans un document Word.

Transcrire dans Word peut capturer nimporte quel audio de votre PC, ce qui signifie que vous pouvez lutiliser pour tout transcrire, des réunions Zoom aux vidéos YouTube. Word capturera également votre propre audio à partir du micro de votre PC. Gardez à lesprit que lorsque vous capturez de laudio en direct, vous pouvez dicter des éléments tels que «smiley» ou «heart emoji» pour les transcrire avec précision. (Voir cet article pour une liste de toutes les commandes vocales.)

Si vous souhaitez transcrire de laudio ou de la vidéo que vous avez préenregistré ailleurs, Transcribe in Word prend en charge jusquà 200 Mo de fichiers MP3, WAV, M4A ou MP4. Le temps de traitement de la transcription variera bien sûr. Vous serez également limité à cinq heures par mois pour laudio téléchargé.

Pour laudio enregistré dans Word sur le Web, il ny a pas de limite de transcription.

Vous pouvez enregistrer et transcrire laudio en direct directement dans Word pour le Web tout en prenant des notes dans le canevas. Word se transcrit en arrière-plan pendant que vous enregistrez; vous ne verrez pas de texte sur la page comme vous le feriez lors de la dictée. Vous verrez la transcription après avoir enregistré et transcrit lenregistrement.

Assurez-vous que vous êtes connecté à Microsoft 365, à laide de Microsoft Edge ou de Chrome. Accédez à Accueil> liste déroulante Dicter> Transcrire. Sélectionnez Démarrer lenregistrement. Si cest la première fois que vous transcrivez, autorisez le navigateur à utiliser votre micro. Recherchez licône de pause en bleu et lhorodatage pour vous informer que lenregistrement a commencé. Commencez à parler ou entamez une conversation avec une autre personne. Parle clairement. Laissez le volet Transcrire ouvert pendant lenregistrement.

Mettez lenregistrement en pause en sélectionnant licône de pause.

Reprenez lenregistrement en sélectionnant licône du microphone. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et transcrire maintenant pour enregistrer votre enregistrement sur OneDrive. Le processus de transcription démarre et peut prendre un certain temps.

Gardez le volet Transcription ouvert pendant la transcription. Les enregistrements seront stockés dans le dossier Fichiers transcrits sur OneDrive.

Vous pouvez télécharger un fichier audio préenregistré, puis transcrire lenregistrement.

Assurez-vous que vous êtes connecté à Microsoft 365, à laide de Microsoft Edge ou de Chrome. Accédez à Accueil> liste déroulante Dicter> Transcrire. Sélectionnez Télécharger laudio. Choisissez un fichier audio dans le sélecteur de fichiers. La transcription peut prendre un certain temps en fonction de votre vitesse Internet.

Assurez-vous de garder le volet Transcription ouvert pendant la transcription.

Votre transcription apparaîtra à côté du document Word, avec lenregistrement. Si vous souhaitez en extraire, par exemple, une citation, cliquez sur licône plus sur nimporte quelle ligne de la transcription et la citation exacte sera insérée. Sinon, si vous souhaitez envoyer lintégralité de la transcription à quelquun, vous pouvez simplement cliquer sur «Tout ajouter au document», puis votre transcription complète sera mise en page dans Word.

Pour découvrir comment modifier et interagir avec votre transcription, consultez la page dassistance de Microsoft ici.

Transcribe est lancé initialement sur Word pour le Web, bien quil soit prévu dintégrer cette fonctionnalité aux applications Word pour iOS et Android cette année.

Oui. Microsoft limite la transcription dans Word aux abonnés Microsoft 365.

Langlais est la seule langue prise en charge au lancement.

Consultez larticle de blog de Microsoft sur Transcrire dans Word.

Écrit par Maggie Tillman.