(Pocket-lint) - Toutes les bonnes choses ont une fin et, par coïncidence, certaines choses moins appréciées aussi. Cest le sort qui attend maintenant Internet Explorer, alors que Microsoft se prépare à fermer son navigateur emblématique.

Il a publié un calendrier pour faire savoir aux gens quInternet Explorer 11 ne sera plus pris en charge par certaines de ses propres applications les plus populaires à partir daoût 2021, dans un an.

Cela signifie principalement que la suite Microsoft 365, donc les versions en ligne de Word, PowerPoint et du gang, ne seront plus dans le giron. Aucune nouvelle fonctionnalité napparaîtra dans les applications du navigateur et certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner correctement, dit-il.

Les deux dates clés de lannonce sont les suivantes:

«À compter du 30 novembre 2020, lapplication Web Microsoft Teams ne prendra plus en charge IE 11.

À compter du 17 août 2021, les autres applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge IE 11. "

Lidée ici est dencourager les gens à passer à Microsoft Edge, son nouveau navigateur constamment mis à jour, mais Microsoft tient à dire quInternet Explorer 11 nest pas en train dêtre tué - cela fonctionnera toujours, mais cessera simplement dêtre mis à jour fonctionnalités et assistance.

Lannonce contient également la nouvelle que Microsoft Edge Legacy ne recevra plus de mises à jour de sécurité à compter du 9 mars 2021, ce qui encourage à nouveau les utilisateurs à effectuer un transfert vers le navigateur Edge complet pour lexpérience la plus à jour.

Écrit par Max Freeman-Mills.