(Pocket-lint) - Si vous utilisez Microsoft Teams , vous devez savoir que le service est doté de fonctionnalités, notamment la possibilité denregistrer.

Lenregistrement est particulièrement utile si vous souhaitez enregistrer une réunion pour la revoir plus tard. Imaginez, par exemple, que vous utilisez Microsoft Teams pour assister à des événements professionnels, à des cours en ligne ou à des séminaires. La capacité de communiquer virtuellement avec les autres est bien sûr pratique en soi, mais Teams lamène à un autre niveau en vous permettant denregistrer facilement nimporte quelle réunion, appel vidéo, cours, session - comme vous voulez lappeler.

Lenregistrement capture lactivité de partage audio, vidéo et décran, ce qui est utile pour plus tard lorsque vous étudiez ou que vous avez simplement besoin de vous souvenir de ce que votre patron a dit lors dun appel. Tous les participants sont avertis lorsquun enregistrement démarre et le métrage est immédiatement enregistré dans le cloud (Microsoft Streams) pour que vous et les participants y accédiez immédiatement. Incroyable, non? Voici tout ce que vous devez savoir.

Avant de pouvoir enregistrer dans Microsoft Teams, vous devez démarrer ou rejoindre une réunion.

Ouvrez lapplication de bureau ou lapplication mobile Microsoft Teams . Accédez à Teams (icône de personnes) sur le côté de lapplication. Choisissez la chaîne dans laquelle vous souhaitez vous rencontrer dans la liste. Dans longlet Publications, recherchez Meet (icône de la caméra) dans le coin. Dans la liste déroulante, sélectionnez Meet now (icône de caméra).

Microsoft propose ici dautres moyens de démarrer une réunion. Il détaille également comment vous pouvez rejoindre une réunion dans Teams ici.

Ouvrez lapplication de bureau ou lapplication mobile Microsoft Teams . Accédez aux commandes de la réunion. Sélectionnez Plus doptions *** > Démarrer lenregistrement. Tous les participants à la réunion seront informés lorsque vous démarrez lenregistrement.

Pour arrêter lenregistrement, accédez aux commandes de la réunion et sélectionnez Plus doptions **> Arrêter lenregistrement .

Microsoft a déclaré que le traitement de votre enregistrement pouvait prendre un certain temps. Vous recevrez un e-mail de Microsoft Stream lorsque lenregistrement sera disponible et prêt à être visionné. Il apparaîtra également dans le chat ou le canal de la réunion.

Microsoft a un centre de support ici avec plus dinformations sur la façon denregistrer dans Microsoft Teams. Nous avons également un guide Microsoft Teams ici .

Écrit par Maggie Tillman.