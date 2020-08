Le sort américain de TikTok doit être décidé dici le 15 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le président Donald Trump a en outre confirmé que TikTok doit vendre ses opérations américaines dici le 15 septembre ou risquer une interdiction - bien quil ny ait aucune idée de la manière dont une interdiction pourrait même être pleinement appliquée.

Selon Bloomberg , Trump a déclaré: «Cela ne me dérange pas que ce soit Microsoft ou quelquun dautre, une grande entreprise, une entreprise sûre, une entreprise très américaine lachète.

"Il fermera le 15 septembre à moins que Microsoft ou quelquun dautre ne soit en mesure de lacheter et de conclure un accord, un accord approprié, afin que le Trésor des États-Unis obtienne beaucoup dargent."

Tout le monde peut deviner comment un gros paiement au Trésor fonctionnerait.

Au cours du week-end, Microsoft a déclaré dans un article de blog quil visait à acheter les opérations américaines de TikTok au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans le message , Microsoft a souligné quil "apprécie pleinement limportance de répondre aux préoccupations du président. Il sest engagé à acquérir TikTok sous réserve dun examen de sécurité complet et à fournir des avantages économiques appropriés aux États-Unis."

Naturellement, la dernière déclaration de Trump est plus douce que son approche initiale explosive. Selon plusieurs rapports , Trump a déclaré aux journalistes lors dun vol Air Force One le 31 juillet quil interdirait lapplication. "En ce qui concerne TikTok, nous les interdisons aux États-Unis. Jai cette autorité. Je peux le faire avec un décret ou cela."

Et de plus, selon CNBC News , Trump a indiqué pendant ce vol quil ne soutenait pas lachat de TikTok par Microsoft.

TikTok est utilisé pour créer et partager des vidéos . Les créateurs peuvent tirer parti du vaste catalogue deffets sonores, de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts clips deux-mêmes en train de danser et de synchroniser les lèvres. Il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir, toutes sur des sujets variés.

Écrit par Dan Grabham.