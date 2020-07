Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft lance une nouvelle application de sécurité familiale pour iOS et Android après des mois de tests.

Le géant du logiciel a conçu lapplication afin que les familles puissent gérer plus facilement le temps décran et lutilisation des applications par les enfants. Les parents utilisent lapplication Family Safety pour recevoir des rapports sur le temps décran et peuvent définir des limites de temps dapplication pour leurs enfants (bien quils puissent demander des extensions). Lapplication synchronise les limites sur les appareils Windows, Xbox et Android pour tous les jeux et applications - empêchant les enfants de passer à un autre écran pour passer quelques heures de plus.

Les parents peuvent également bloquer des applications spécifiques et limiter les dépenses sur les comptes avec des e-mails de demande dachat. Il existe même des filtres Web et de recherche pour limiter la navigation sur le navigateur Edge de Microsoft (sur Windows, Xbox et Android), et Family Safety peut également être utilisé pour le partage de position entre les membres de la famille.

Microsoft a indiqué quil sefforçait de proposer également bon nombre de ces fonctionnalités aux utilisateurs diPhone de lapplication Family Safety.

Enfin, la société prévoit dajouter des notifications lorsque les membres de la famille arrivent ou quittent un endroit, mais ce sera une fonctionnalité premium pour les abonnés Microsoft 365. Les utilisateurs de Microsoft 365 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada bénéficieront également dune fonction de sécurité de conduite conçue pour fournir des «informations sur le comportement au volant».

Lapplication Microsoft Family Safety est désormais disponible sur le Google Play Store . Il sera disponible sur lApp Store dApple dici la fin du mois daoût 2020.

