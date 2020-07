Quest-ce que Windows Hello? Le système de sécurité convivial de Microsoft expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous possédez un appareil Windows 10 et que vous vous demandez ce quest Windows Hello ou comment le configurer, vous êtes au bon endroit.

Nous allons vous expliquer en quoi consiste le système de sécurité convivial de Microsoft. Y compris tout ce que vous devez savoir de la configuration à lutilisation et les problèmes potentiels que vous pourriez avoir.

À un niveau de base, Windows Hello est une façon différente de se connecter à vos appareils Windows qui est beaucoup plus pratique quun mot de passe traditionnel.

En fonction de votre appareil, Windows Hello peut vous donner accès à la connexion à laide de vos empreintes digitales, dune analyse de liris ou de la reconnaissance faciale de votre webcam.

Se connecter de cette manière est évidemment beaucoup plus pratique car vous navez pas besoin de vous efforcer de vous souvenir de votre mot de passe ou de vous soucier de taper la mauvaise chose trois fois avant même de vous connecter à Windows.

Il existe certains arguments selon lesquels Windows Hello est également plus sécurisé, car vous ne serez pas tenté dutiliser un mot de passe simple et facile à deviner pour votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, mais vous ferez plutôt appel aux différentes options biométriques.

Microsoft tient à dire à quel point Windows Hello est sûr. La société dit que vous pouvez utiliser votre empreinte digitale, votre visage ou votre iris pour vous connecter avec une sécurité de «niveau entreprise» sans rien que les pirates informatiques ou autres individus malveillants ne puissent voler.

Dautres personnes ne peuvent pas vous regarder entrer votre code PIN ou votre mot de passe et y accéder de cette façon. Ils ne peuvent pas non plus simplement utiliser une photo de votre visage pour tromper le système, car Windows Hello est intelligemment conçu pour ne fonctionner que pour de vraies personnes.

De même, si quelquun vole votre ordinateur portable, il ne pourra pas se connecter à votre appareil à moins quil ne puisse également utiliser votre visage, votre empreinte digitale ou votre iris pour activer Windows Hello.

Les données biométriques de lutilisateur ne sont pas non plus envoyées au cloud . Ceux-ci sont stockés sur lappareil. Les pirates ne peuvent donc pas simplement pirater les serveurs Microsoft pour accéder à vos données.

Vous devez répondre à certains critères pour configurer Windows Hello. De toute évidence, vous avez besoin de Windows 10 pour commencer, mais vous avez également besoin de la bonne technologie sur votre appareil - une webcam ou un capteur dempreintes digitales est clairement un must.

Vous pouvez ensuite suivre les étapes de configuration simples en ouvrant les options de signature à partir de Windows. Pour ce faire, cliquez sur la touche Windows de votre clavier et tapez «Options de connexion» pour trouver les paramètres appropriés.

Vous pouvez également suivre ces étapes:

Cliquez sur la touche Windows

Cliquez sur le rouage des paramètres en bas à gauche

Sous les paramètres Windows, cliquez sur Comptes

Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur "Options de connexion"

Il convient de noter que toutes les machines ne seront pas compatibles avec Windows Hello. Même si vous avez une webcam, vous naurez pas forcément la bonne webcam pour cocher les cases. La caméra doit disposer de la technologie permettant de gérer limagerie dans le proche infrarouge .

Sous les options de connexion, vous pouvez cliquer pour sélectionner parmi les différentes options de Windows Hello. Choisir de vous connecter à laide de votre appareil photo, de votre empreinte digitale, de votre mot de passe ou dune autre méthode.

Une fois que vous avez choisi votre option préférée, Windows vous guidera tout au long du processus - quil sagisse de scanner vos empreintes digitales, denregistrer votre visage ou de créer un code PIN.

Pour lenregistrement des empreintes digitales, vous devez généralement mettre votre doigt sur le lecteur, le soulever, le remettre en place et répéter sous différents angles jusquà ce que la machine ait une bonne numérisation.

Il est à noter que si vous navez pas de scanner dempreintes digitales intégré à votre machine, vous pouvez en acheter un de rechange que vous pouvez simplement brancher sur votre appareil pour lutiliser avec Windows Hello. Assurez-vous simplement quil est compatible avec Windows Hello.

Vous pouvez trouver des cas où Windows Hello ne fonctionnera pas avec votre appareil photo. Ces problèmes peuvent simplement être intermittents et vous aurez toujours la possibilité de vous connecter via un code PIN à la place.

Si vous constatez régulièrement que votre caméra ne fonctionne pas, vous pouvez suivre un certain nombre détapes différentes pour le réparer.

Réinitialiser la reconnaissance faciale - Revenez aux paramètres de connexion et cliquez pour supprimer la reconnaissance faciale et cliquez pour «réinitialiser» ces paramètres. Redémarrez votre machine et configurez-la à nouveau.

Revenez aux paramètres de connexion et cliquez pour supprimer la reconnaissance faciale et cliquez pour «réinitialiser» ces paramètres. Redémarrez votre machine et configurez-la à nouveau. Téléchargez les pilotes et les mises à jour - si possible, recherchez et téléchargez les pilotes les plus récents pour votre webcam auprès du fabricant concerné. Vérifiez également les paramètres de Windows Update (cliquez sur la touche Windows et recherchez «vérifier les mises à jour») et assurez-vous que les dernières mises à jour sont installées sur votre ordinateur.

si possible, recherchez et téléchargez les pilotes les plus récents pour votre webcam auprès du fabricant concerné. Vérifiez également les paramètres de Windows Update (cliquez sur la touche Windows et recherchez «vérifier les mises à jour») et assurez-vous que les dernières mises à jour sont installées sur votre ordinateur. Exécutez lutilitaire de résolution des problèmes - cliquez sur le menu Démarrer et cliquez sur le rouage des paramètres, puis allez dans Mise à jour et sécurité et cliquez sur «Dépanner». À partir de là, vous pouvez exécuter lutilitaire de résolution des problèmes de matériel et de périphériques.

Si votre appareil est compatible avec Windows Hello et que vous le partagez avec dautres personnes de votre foyer, il y a dautres bonnes nouvelles car il est possible de configurer la connexion Windows Hello pour chaque utilisateur.

Pour ce faire, ouvrez les paramètres du compte en suivant les mêmes étapes que ci-dessus. Cliquez sur "Famille et autres utilisateurs", puis suivez les étapes pour les ajouter à votre appareil. Une fois que cela est fait, déconnectez-vous de votre propre compte et connectez-vous à lautre compte et demandez à lautre personne dexécuter le processus de configuration de Windows Hello.

Vous pouvez alors tous les deux accéder à lappareil à laide du système de connexion plus simple.