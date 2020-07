Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Avec autant de services de visioconférence déployant constamment de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres, il est difficile de suivre et déviter de se sentir fatigué. Néanmoins, Microsoft va de lavant avec une mise à jour massive des équipes Microsoft . Bien sûr, il apporte de nouvelles fonctionnalités, y compris un mode Ensemble pour ces temps de pandémie.

Cependant, pour garder les choses légèrement intéressantes, la société présente également du nouveau matériel Teams de tiers. Voici ce que vous devez savoir.

Le 8 juillet 2020, Microsoft a annoncé une mise à jour de Microsoft Teams. Voici un résumé des plus grands changements.

Avec le mode Ensemble, vous pouvez créer un avatar en direct de vous-même. Microsoft a déclaré quil utilisait lIA pour représenter votre visage et vos épaules et vous placer dans un espace virtuel, ou "voir", et que vous pouvez même en toucher dautres sur les épaules et faire des high-fives virtuels. Pensez-y simplement comme une nouvelle vision des grandes vues de la galerie pendant les appels vidéo. Dans un premier temps, les utilisateurs auront la possibilité dutiliser une vue auditorium. Cependant, Microsoft travaille sur plus de vues, qui sont en train de descendre.

Confusément, distinct du mode Together, Microsoft lance également une nouvelle vue dynamique pour les équipes. Cest plus comme un mode. Il vous permettra de partager du contenu avec dautres personnes lors de lappel vidéo - pratique pour les cas où vous devez présenter un jeu de diapositives tout en souhaitant pouvoir voir et interagir avec les participants.

Microsoft Teams ajoute des filtres vidéo et des réactions en direct. Vous pouvez utiliser ces filtres pour régler les niveaux déclairage ou la mise au point de la caméra pendant les appels vidéo, tandis que les réactions en direct permettront aux participants de réagir avec des emoji, que tout le monde peut voir pendant lappel vidéo.

Microsoft a annoncé le matériel Microsoft Teams! Appelé Teams Displays, les premiers nouveaux appareils sont de Lenovo et Yealink. Il sagira de matériel dédié aux équipes doté dun écran tactile et dune intégration Cortana. Le ThinkSmart View de Lenovo sera lun des premiers à arriver. Il sagit essentiellement dun écran intelligent.

Les réunions Microsoft Teams prendront bientôt de lampleur pour prendre en charge jusquà 1 000 participants (et jusquà 20 000 si des personnes se joignent pour regarder). Il ajoute également des transcriptions en direct aux équipes plus tard cette année, ainsi que la possibilité de traduire les sous-titres en direct en sous-titres dans une autre langue. Les réponses suggérées arrivent également aux équipes Microsoft. Celles-ci seront courtes et automatisées et basées sur le contexte des messages précédents dans les canaux.

Microsoft apporte des bulles de chat aux équipes plus tard cette année, afin que les conversations envoyées lors des réunions des équipes fassent surface au-dessus dun appel que tout le monde puisse voir clairement. Enfin, lintégration de Cortana arrive imminemment dans la version mobile de lapplication, vous permettant de demander à Cortana de passer un appel, de rejoindre des réunions, de partager des fichiers, etc.

Microsoft déploie actuellement le mode Ensemble sur les équipes Microsoft. Il devrait être généralement disponible pour tous les utilisateurs dici août 2020. Les autres nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams arriveront dans lapplication un peu plus tard cette année. Pendant ce temps, les premiers écrans Microsoft Teams avec Cortana devraient arriver dici la fin de 2020.