Ces nouvelles fonctionnalités astucieuses arrivent sur Windows

Windows est une entité en constante évolution et Microsoft travaille constamment à améliorer lexpérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de conception que vous aimerez.

Dans un récent article de blog , la société a couvert un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de la version Windows 10 Insider Preview .

Ceux-ci sont probablement un avant-goût de lavenir de Windows 10 pour lutilisateur moyen et incluent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes à voir.

Nous avons déjà récemment apporté de belles améliorations à la mise à jour de mai 2020, notamment la planification GPU pour améliorer les performances de jeu pour les cartes graphiques Nvidia et AMD .

Désormais, Microsoft envisage également de futures améliorations visuelles et de lexpérience utilisateur.

Nous savions que cela allait arriver et avons écrit à ce sujet il y a quelques mois , mais Microsoft travaille sur la modification du menu de démarrage de Windows 10.

Cette modification présente une conception plus «rationalisée» avec des icônes modifiées et un arrière-plan partiellement transparent pour les carreaux. Ainsi que des thèmes sombres et clairs et une option pour ajouter de la couleur aussi.

Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Edge et vous considérez comme un peu multi-tâches, cette prochaine mise à jour pourrait également vous intéresser.

Microsoft modifie le fonctionnement de la tabulation ALT afin que vous puissiez voir chaque onglet ouvert dans Edge lorsque vous appuyez sur le raccourci. Vous pouvez donc basculer rapidement entre les sites Web et pas seulement les applications.

Nous nous demandons si cela pourrait devenir incontrôlable si vous avez des dizaines de sites ouverts dans votre navigateur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez désactiver ce paramètre via Paramètres> Système> Multitâche.

Si vous êtes comme nous, vous personnalisez probablement votre propre barre des tâches pour ajouter vos applications, dossiers préférés et plus pour un accès rapide et facile. Mais Microsoft essaie de rendre lexpérience de la barre des tâches plus personnalisée.

Ces options de barre des tâches personnalisées en sont aux premiers stades et changeront en fonction des commentaires des initiés, mais lintention est de créer une expérience de barre des tâches réglée et sans encombrement qui vous soit personnelle.

Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement au public et offrira des capacités graphiques dans Windows Calculator. Apparemment, cétait une fonctionnalité très demandée et sera un excellent outil pour les étudiants explorant lalgèbre et plus encore.

Les autres mises à jour de la version Insider incluent également des améliorations de notification et des expériences améliorées pour les tablettes.

Consultez larticle complet du blog pour plus dinformations.