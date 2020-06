Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft lance un aperçu de Microsoft Defender ATP pour Android. La société a révélé pour la première fois plus tôt cette année que son logiciel antivirus Defender arriverait à la fois sur iOS et Android, mais, à lépoque, elle navait pas révélé de date de sortie.

Maintenant, il lance un aperçu public pour Android, avec une protection contre le phishing. Defender pour Android sassurera également que tous les sites Web malveillants ou dangereux envoyés via des applications, des SMS ou des e-mails sont immédiatement bloqués. Il dispose également de la technologie Defender SmartScreen, qui bloque les connexions réseau que les applications malveillantes pourraient établir à votre insu.

«Les analyses sont effectuées instantanément pour détecter les logiciels malveillants et les applications potentiellement indésirables», a déclaré Kanishka Srivastava, responsable de programme senior chez Microsoft. "Si une application sûre est téléchargée, lutilisateur final verra une notification légère lui faisant savoir que lapplication est propre."

Gardez à lesprit que Microsoft a lancé un aperçu public de son logiciel antivirus Defender pour MacOS il y a environ un an. Il offre une protection complète contre les virus et les menaces, ainsi que la possibilité deffectuer des analyses rapides ou complètes à léchelle du système. Microsoft prévoit toujours une version iOS du logiciel antivirus, mais elle sera limitée, compte tenu des applications iOS Apple sandboxes et entrave le chargement latéral.

«Au cours des prochains mois, nous publierons des fonctionnalités supplémentaires sur Android et vous en apprendrez davantage sur nos investissements dans la défense contre les menaces mobiles pour les appareils iOS», a déclaré Rob Lefferts, vice-président de la sécurité de Microsoft 365.

Nous espérons en savoir plus sur le fonctionnement de la version iOS de lapplication, car la société na pas encore fourni tous les détails.

Pour essayer Microsoft Defender ATP pour Android, vous devez utiliser un environnement géré via Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de Microsoft Defender Advanced Threat Protection ici . Une fois que vous lavez fait, en tant quadministrateur, vous pouvez activer laccès à Defender ATP pour Android dans le Centre de sécurité Microsoft Defender. Il y a plus sur comment ici .