Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft vient de déployer une belle nouvelle mise à jour pour son application de clavier alternative SwiftKey, apportant une prise en charge linguistique beaucoup plus large à la table et ajoutant également un mode à une main pour une saisie plus facile.

Lapplication est maintenant sur la version 2.7.9, et la mise à jour se concentre sur ces deux volets. La première prise en charge des langues, plus large, apporte 400 autres langues, laissant le total pris en charge par SwiftKey à plus de 600.

Cela en fait un élargissement significatif des capacités du clavier et suggère que Microsoft espère quil pourra trouver plus de succès mondial dans le temps.

Le mode à une main, quant à lui, est quelque chose qui fait largement ce quil dit sur létain, pour correspondre à divers autres claviers offrant des dispositions similaires.

Il rétrécit légèrement la disposition du clavier, pour permettre à un doigt ou à un pouce datteindre plus facilement toute la plage pendant la frappe, laissant votre autre main libre pour faire ce que vous voulez.

Le mode peut être activé et désactivé en appuyant longuement sur la touche emoji du clavier, ce qui facilite lactivation et la désactivation. Il sagit dune belle mise à jour de la qualité de vie pour les utilisateurs diPhone, bien quil reste à voir dans quelle mesure le marché que Microsoft peut garder, en particulier maintenant que le clavier par défaut iOS prend en charge la saisie par balayage.

Vous pouvez maintenant récupérer la mise à jour sur l App Store dApple .