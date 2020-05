SwiftKey devient le clavier Microsoft SwiftKey, des années après son acquisition

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En 2016, Microsoft a acheté SwiftKey , mais au cours des années qui ont suivi - malgré le changement de conception du clavier tiers populaire et laugmentation de ses fonctionnalités - la société technologique géante a résisté au changement de marque. Jusquà présent, semble-t-il.

Dans la version bêta récemment mise à jour de lapplication clavier SwiftKey pour Android, il y a quelques allusions subtiles à un changement de nom.

Alors que la liste Play Store conserve létiquetage SwitKey Beta traditionnel, lorsque lapplication est installée, son étiquette sur lécran daccueil ou le tiroir de lapplication est `` Microsoft Swiftkey , puis lorsque sa miniature est affichée dans la fenêtre des applications récentes dAndroid, le nom de lapplication est Clavier Microsoft SwiftKey Beta .

De même, «Microsoft SwiftKey» est sur la barre despace du clavier, et il est également mentionné dans le menu latéral / paramètres de lapplication. Il est sûr de dire que ce sont des signaux que le changement de marque est en cours. Le changement semble avoir été repéré pour la première fois par lun des lecteurs d Android Police .

Au moment où Microsoft a acquis SwiftKey et à peu près à ce moment-là, la société était sur le point de dépenser pour les applications et services populaires pour smartphones.

Il a acquis le calendrier Sunrise , avant dajouter ses fonctionnalités au calendrier de lapplication Outlook et de le fermer, avec un sort similaire à Wunderlist , qui est fermé ce mois-ci avec Microsoft ayant pris ses meilleures fonctionnalités et lajoutant à sa propre application To Do.

SwiftKey a alors été celui qui a (principalement) conservé sa propre identité. Ou du moins, il avait jusquà cette dernière mise à jour.

Heureusement pour ceux qui sont fans de lapplication et utilisent toujours SwiftKey comme clavier principal, Microsoft ne semble pas dépouiller lapplication de ses composants pour ensuite choisir les meilleurs morceaux pour ses propres services existants.

Alors que le changement de marque est en cours, au moins lapplication semble avoir un avenir. Contrairement à Sunrise et Wunderlist.