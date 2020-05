Comment faire une capture décran sur les ordinateurs portables et de bureau Windows 10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous cherchez à capturer votre écran ou une partie de celui-ci lorsque vous utilisez Windows 10, vous serez heureux dapprendre quil existe de nombreuses façons simples de le faire.

Suivez-nous dans un voyage qui vous apprendra de nouvelles façons simples et magnifiques de capturer des captures décran que vous adorerez.

Imprimer lécran est le moyen le plus simple de capturer votre écran. Vous le verrez souvent étiqueté PrtScn ou PrtSc sur votre clavier.

Appuyez sur ce bouton pour capturer un instantané de tout votre écran et le copier dans votre presse-papiers afin de pouvoir le coller ailleurs.

Cest probablement lun des moyens les plus rapides et les plus simples de prendre une capture décran. Cela nécessite également un peu plus deffort, car vous devrez le coller dans quelque chose comme Microsoft Paint afin de le modifier et de le recadrer en quelque chose dutile.

Il convient de noter que sur certains ordinateurs portables, le bouton PrtScn peut être enfoui dans les touches de fonction. Si tel est le cas, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur FN + PrtScn pour capturer lécran. Cette logique sapplique également aux autres méthodes décrites ci-dessous qui incluent également ce bouton.

Bien que le bouton Imprimer lécran copie uniquement limage de votre écran dans votre presse-papiers, il est possible dutiliser un raccourci clavier pour enregistrer la totalité de votre écran à la place.

Appuyez sur la touche Windows et sur le bouton Imprimer lécran en même temps pour capturer lintégralité de votre écran et lenregistrer en tant que fichier PNG. Vous pouvez ensuite trouver cette capture décran via votre explorateur Windows, en allant dans le dossier Images sur votre PC et en recherchant un dossier appelé Captures décran.

Pour rendre votre capture décran plus spécifique, vous pouvez appuyer simultanément sur les boutons Alt et Imprimer lécran. Cela ne capturera alors que la fenêtre que vous utilisez actuellement.

Comme la fonction dimpression décran standard, cela ne le capture et le copie que dans votre presse-papiers, mais cela signifie quil nobtient que la fenêtre que vous utilisez et pas tout le reste sur votre écran. Cela devrait faciliter lédition et le partage.

La façon la plus simple et la plus satisfaisante de prendre des captures décran dans Windows est dutiliser loutil Snip & Sketch.

Il sagit dune application gratuite incluse avec Windows 10 en standard. Vous pouvez le trouver en cliquant sur la touche Windows et en le recherchant sur votre machine.

Si vous ne le trouvez pas pour une raison quelconque, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Microsoft Store ici .

Snip & Sketch remplace lancien Snipping Tool des anciennes versions de Windows 10. Cet outil est en cours délimination et remplacé par le Snip & Sketch plus riche en fonctionnalités.

Utiliser Snip & Sketch pour capturer une capture décran sous Windows est facile. Ouvrez lapplication et cliquez sur et sur le nouveau bouton. Vous constaterez alors que vous pouvez faire glisser votre curseur et mettre en surbrillance une zone à capturer.

Une fois que vous avez fait cela, loutil souvrira avec la capture décran à lintérieur. Vous pouvez ensuite esquisser, dessiner, annoter, mettre en surbrillance et même recadrer dans lapplication jusquà ce que vous soyez satisfait de la capture décran et prêt à la partager.

Ensuite, en haut à droite de lapplication, vous verrez que vous pouvez soit enregistrer la capture décran en tant que fichier, la copier dans votre presse-papiers ou cliquer pour la partager via Skype, mail ou OneNote.

Vous verrez bientôt que Snip & Sketch est incroyablement utile et le moyen le plus simple de prendre des captures décran sous Windows.

La bonne nouvelle est que vous pouvez définir Snip & Sketch comme outil par défaut pour les captures décran et lactiver avec un seul bouton.

Cliquez sur la touche Windows de votre appareil et tapez "Facilité daccès aux paramètres du clavier". Dans ce menu, vous devriez alors voir cette option:

"Utilisez le bouton PrtScn pour ouvrir la capture décran" - cliquez sur ceci et cela modifie la configuration de votre clavier pour que le bouton PrtScn démarre automatiquement le processus de capture avec Snip & Sketch.

Une autre option consiste à utiliser un raccourci clavier pour démarrer loutil Snip & Sketch. Appuyez sur la touche Windows + Maj + S et vous verrez lécran saffaiblir et le menu Snip & Sketch apparaît.

Lapplication elle-même ne souvrira pas dabord de cette façon, mais vous aurez immédiatement accès à la capture et au croquis. Copiez ou enregistrez ensuite votre capture décran comme dhabitude.