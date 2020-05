Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft lance une nouvelle application, appelée Family Safety , spécialement pour gérer le temps de lecture des enfants.

Pour accéder à lapplication, qui est désormais disponible en avant-première pour les appareils Android et iOS, vous devez remplir ce formulaire ici. Assurez-vous de marquer le nombre de membres de la famille que vous souhaitez ajouter au même compte de prévisualisation. Family Safety a été annoncé pour la première fois fin mars , et il est considéré comme une mise à jour et une extension des fonctionnalités du groupe familial pour les appareils Windows et Xbox.

Avec Family Safety, les parents peuvent utiliser recevoir des rapports sur le temps décran et lutilisation des applications. Ils peuvent également définir des limites de temps et utiliser des contrôles pour limiter le contenu, et ils peuvent activer le partage de position. Lapplication présente une répartition codée par couleur de votre activité dans diverses sections infographiques.

Microsoft a déclaré que Family Safety se synchronise avec les appareils Windows et Xbox:

"Maintenant, quand vous dites seulement une heure dun certain jeu, cela signifie vraiment une heure de ce jeu - que ce soit joué sur un PC Windows, Xbox ou un téléphone Android", a déclaré Aimee Sudeck, chef de produit pour Microsoft 365, dans un article de blog . «Et sils manquent de temps décran, ils peuvent en demander plus. Vous avez le choix dajouter plus de temps ou non en fonction de ce qui convient à votre famille. »

Microsoft na pas annoncé quand lapplication sera généralement disponible sur lApp Store ou Google Play Store, mais dans le cadre de laperçu, la société a déclaré quelle "recherchait des familles avec des enfants de tous âges" qui "fourniront activement des commentaires". .